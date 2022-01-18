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Antalya OSB Başkanı Bahar: "Şeker özel sektörde yüzde 70 oranında daha pahalı" - Son Dakika

Antalya OSB Başkanı Bahar: "Şeker özel sektörde yüzde 70 oranında daha pahalı"

18.01.2022 20:08
Antalya OSB Başkanı Bahar: "Şeker özel sektörde yüzde 70 oranında daha pahalı"

Gıda sektöründe faaliyet gösteren büyük ölçekli firmalar, şeker temininde sorun yaşamaya başladı.

Gıda sektöründe faaliyet gösteren büyük ölçekli firmalar, şeker temininde sorun yaşamaya başladı. Sektörün talebine olumlu yanıt veremeyen Türkşeker, sanayicilere 2018 yılında özelleştirilen şeker fabrikalarını adres gösterdi.

İmalat sanayi, özellikle de gıda sektörüne üretim yapan büyük ölçekli fabrikalar, şeker temininde sorun yaşamaya başladı. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. üretimini küçük paketler halinde perakende de değerlendirip marketler aracılığıyla vatandaşın kullanımına sunarken, sektörden gelen yüksek miktarlardaki şeker taleplerine 2018 yılında özelleştirilen şeker fabrikalarını adres gösterdi.

Özel sektör adres gösterildi

2022 yılı itibariyle sanayicilerin şeker temininde sıkıntılar yaşamaya başladığını aktaran Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, bölgede üretim yapan bazı tesislerin şeker temin edemediği için üretimini durdurmak ya da azaltmak zorunda kalacakları bir döneme girdiklerini ifade etti. Yılbaşından hemen sonra Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin büyük ölçekli üretim yapan firmalara çuvalla şeker satışını durdurduğunu belirten Bahar, ücreti ödenen siparişlerin dahi iptal edilerek para iadelerinin yapılmaya başlandığını aktardı. Bahar, "Türkşeker sadece marketlere küçük paketler halinde satış yaptıklarını, yüksek miktarlarda satışa yetkilerinin olmadığı belirtilerek sanayicilerimizi fabrikalara yönlendirdi. Türkşeker'e ait fabrikaları aradığımızda onlar da satış yetkilerinin olmadığını belirtip Türkşeker Genel Müdürlüğünü aramamızı söylediler" şeklinde konuştu.

"Zam olarak geri döner"

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'de şekerin kilosunu KDV dahil 5,30 TL iken, özelleştirilen fabrikalarda bir kilo şekerin yaklaşık 9 TL olduğuna dikkat çeken Bahar, "Özel sektör yüzde 70 oranında daha pahalı" dedi.

"Sanayicilere siparişleri değil, paraları iade ediliyor"

Vatandaşın şeker temininde sorun olmadığını fakat sanayicilerin şeker bulamadığına vurgu yapan Başkan Bahar, "Şeker gibi stratejik önemi yüksek olan bir ürün, özel sektörün insafına bırakılamaz. TOBB'a konu hakkında defalarca yazılar gönderildi ama henüz sonuç alınamadı" diye konuştu. - ANTALYA

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Türkiye Şeker Fabrikaları, Türk Lirası, TÜRKŞEKER, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya OSB Başkanı Bahar: 'Şeker özel sektörde yüzde 70 oranında daha pahalı' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Antalya OSB Başkanı Bahar: "Şeker özel sektörde yüzde 70 oranında daha pahalı" - Son Dakika
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