Antalya Serbest Bölgesi'nde Büyüme Hızı Yüzde 102 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya Serbest Bölgesi'nde Büyüme Hızı Yüzde 102

Antalya Serbest Bölgesi\'nde Büyüme Hızı Yüzde 102
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Serbest Bölgesi, Temmuz 2026'da 169 milyon dolarlık ticaret hacmi ile yüzde 102 büyüdü.

Temmuz ayında yaklaşık 169 milyon dolarlık ticaret hacmi gerçekleştiren Antalya Serbest Bölgesi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 102 büyüdü. Bölgenin Ocak-Temmuz dönemi ihracatı ise yüzde 40,2 artışla 447 milyon dolara ulaştı.

Antalya Serbest Bölgesi, 2026 yılının Temmuz ayında gerçekleştirdiği güçlü ticaret performansıyla büyümesini hızlandırdı. Ay boyunca yaklaşık 169 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşan Antalya Serbest Bölgesi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 102 oranında artış kaydetti.

Bölgenin ihracat performansındaki yükseliş de dikkat çekici seviyeye ulaştı. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Antalya Serbest Bölgesi'nin ihracatı, Temmuz ayında yüzde 227,2 oranında artarak 115,1 milyon dolara yükseldi. Böylece bölgenin Ocak-Temmuz 2026 dönemindeki toplam ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,2 artışla 447 milyon dolara ulaştı.

"Antalya Serbest Bölgesi, Türkiye genelindeki büyümeye güçlü katkı sağladı"

Ticaret Bakanlığı'nın 11 Ağustos 2026 tarihinde açıkladığı verilere göre, Ticaret Bakanlığına bağlı 19 serbest bölgenin toplam ihracatı, 2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artarak 7,7 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Temmuz ayında ise serbest bölgelerin toplam ihracatı yüzde 11,3 artışla 1,152 milyar dolara yükselerek 1 milyar dolar seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürdü.

Bu güçlü performans içerisinde Antalya Serbest Bölgesi de öne çıkan bölgeler arasında yer aldı. Bakanlık verilerinde Antalya Serbest Bölgesi, Ocak-Temmuz döneminde ihracatını yüzde 40,2 artıran serbest bölgelerden biri olarak gösterildi. Ayrıca başta Batı Anadolu, Trabzon ve Antalya Serbest Bölgeleri olmak üzere toplam 6 serbest bölgede ihracat artışının yüzde 10'un üzerinde gerçekleştiği belirtildi.

"İhracatın toplam satışlar içindeki payı yükseldi"

Türkiye genelindeki serbest bölgelerin ihracat odaklı yapısının da güçlenmeye devam ettiği 2026 yılının ilk yedi ayında, serbest bölgelerden gerçekleştirilen toplam satışlar içerisinde ihracatın payı yüzde 76,8'e yükselerek tüm zamanların en yüksek Ocak-Temmuz seviyesine ulaştı.

Serbest bölgelerin ihracat portföyünde teknolojik ürünlerin ağırlığı da artmaya devam etti. Ocak-Temmuz döneminde orta-ileri teknoloji sınıfındaki ürünlerin payı yüzde 50,4, yüksek teknoloji ürünlerinin payı ise yüzde 7 olarak gerçekleşirken, iki grubun toplam ihracattaki payı yüzde 57,4'e ulaştı.

Kaynak: İHA

Antalya, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya Serbest Bölgesi'nde Büyüme Hızı Yüzde 102 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RTÜK’ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza RTÜK'ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza
Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu
Ankara’da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var Ankara'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
CHP’li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü CHP'li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü
Babasının izinden gitti Ünlü çiftin oğlu milli takıma seçildi Babasının izinden gitti! Ünlü çiftin oğlu milli takıma seçildi
Adana Demirspor taraftarları belediye binasına girmeye çalıştı, ortalık karıştı Adana Demirspor taraftarları belediye binasına girmeye çalıştı, ortalık karıştı

15:29
Yapay zeka Süper Lig’in gol kralını şimdiden açıkladı Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Onuachu...
Yapay zeka Süper Lig'in gol kralını şimdiden açıkladı! Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Onuachu...
15:26
Hatay Kumlu’da vahim iddialar Bakan Tekin’e çağrıda bulundular: Lütfen bu duruma el atın
Hatay Kumlu'da vahim iddialar! Bakan Tekin'e çağrıda bulundular: Lütfen bu duruma el atın
14:47
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin’in ölüm nedeni belli oldu
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu
14:31
Taciz iddiasıyla dövülen CHP’li vekil Yazgan’dan ilk açıklama Bambaşka bir iddiası var
Taciz iddiasıyla dövülen CHP'li vekil Yazgan'dan ilk açıklama! Bambaşka bir iddiası var
14:04
Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin’den Türkiye’ye getirildi
Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin'den Türkiye'ye getirildi
13:43
Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar Yıllardır bekleyen külçe külçe altın çıktı
Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar! Yıllardır bekleyen külçe külçe altın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 18:09:37. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya Serbest Bölgesi'nde Büyüme Hızı Yüzde 102 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.