Antalya Ticaret Borsası Temmuz ayı hal endeksini açıkladı

Antalya Ticaret Borsası (ATB), temmuz ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerlerinin değişimleri, 2022 Temmuz ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi.

Temmuz ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 62,17, sebzede yüzde 47,31 ve meyvede ise yüzde 39,69 azaldı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde 16,37, sebzede yüzde 28,36, meyvede ise yüzde 28,86 artış gösterdi.

Temmuz ayında endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda domates, sebze ve meyve için son 7 yılın ortalamalarında gerçekleşirken fiyatta ise domates ve sebzede 7 yılın rekoru, meyvede üçüncü yükseklik olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında domates fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 243,10 olarak yansıdı. Miktardaki kısmi artışa rağmen fiyat değişimi rekor düzeyde gerçekleşti. Sebze fiyat endeksindeki yıllık değişim ise yüzde 169,27 oldu. Sebzenin yıllık miktar endeks artışı domatesten daha yüksek olurken, fiyat endeksi rekor düzeyde gerçekleşti. Meyve fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 73,21 olarak yandı. Meyvedeki yıllık işlem miktar artışı yüzde 28,86 olmasına rağmen nispi yüksek fiyat artışı yaşandı.

Aylık gerçekleşmeler

Temmuz ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler ise domateste, son dört yılın ortalamalarında seyretti. Buna karşılık fiyat endeksinde ise son dört yılın rekoru yaşandı. Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, Temmuz ayında yüzde 62,17 azalırken, işlem fiyatı endeksi aylık yüzde 71,04 ile rekor artış gösterdi. Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi, Temmuz ayında yüzde 47,31 azalırken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 60,73 arttı. Son dört yılın Haziran ayları dikkate alındığında, sebze miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, ortalama civarında gerçekleşti. Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, Temmuz ayında yüzde 39,69 azalırken, işlem fiyat endeksi yüzde 38,54 arttı. Son dört yılın Temmuz ayları dikkate alındığında meyve miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, ortalama civarında seyretti. - ANTALYA