Antalya Ticaret Borsası Eylül hal endeksinde sebze fiyat endeksi yıllık %38,38 arttı - Son Dakika
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Antalya Ticaret Borsası Eylül hal endeksinde sebze fiyat endeksi yıllık %38,38 arttı

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Antalya Ticaret Borsası Eylül hal endeksinde sebze fiyat endeksi yıllık %38,38 arttı
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Antalya Ticaret Borsası'nın Eylül hal endeksine göre sebze fiyat endeksi yıllık yüzde 38,38, domates fiyat endeksi yüzde 53,66 arttı. Meyve fiyat endeksi ise yıllık yüzde 6,62 gerilerken meyve miktar endeksi yüzde 6,70 yükseldi.

Antalya hallerinde işlem gören domates, meyve sebze işlem ve fiyat endeksleri Eylül ayında değişim gösterdi. Domates, miktar endeksi yıllık yüzde 8,46, fiyat endeksi yüzde 53,66 artarken, meyve miktar endeksi yıllık yüzde 6,70 arttı, fiyat endeksi yüzde 6,62 azaldı, sebze miktar endeksi yıllık yüzde 13,47, fiyat endeksi ise yüzde 38,38 arttı.

Antalya Ticaret Borsası, Eylül ayı hal endeksini açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, meyve ve sebze işlem miktar ve fiyatlarına ait endeks değerleri, 2026 Eylül ayında bir önceki aya ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi. Eylül ayı miktar endeksi, aylık bazda domateste yüzde 10,02 ve sebzede yüzde 13,82 artarken, meyvede yüzde 5,79 azaldı. Miktar endeksi yıllık bazda domateste yüzde 8,46, meyvede yüzde 6,70 ve sebzede yüzde 13,47 artış gösterdi. Eylül ayında yıllık miktar endekslerinde domates, meyve ve sebze miktar endeksi ortalama üstü. Yıllık fiyat endekslerinde domates ve sebze fiyat endeksi ortalama civarında, meyve fiyat endeksi ise ortalamanın altında gerçekleşti.

Eylül ayında domates fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 53,66 artarken, bu artış miktardaki yüzde 8,46 artışa rağmen gerçekleşti. Eylül ayında meyve fiyat endeksi yıllık bazda yüzde -6,62 azaldı. Aynı dönemde meyvenin yıllık işlem miktarı yüzde 6,70 arttı. Bu durum fiyat endeksindeki düşüşte etkili oldu. Eylül ayında sebze fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 38,38 artarken, bu artış miktardaki yüzde 13,47 artışa rağmen gerçekleşti. Eylül ayında, son yedi yılın verileri dikkate alındığında, domates, meyve ve sebze satış miktarı ortalama civarında, domates ve sebze fiyat seviyesi ortalamanın altında, meyve fiyat seviyesi ise ortalama civarında gerçekleşti.

Eylül ayında domates işlem miktar endeksi yüzde 10,02 artarken, işlem fiyat endeksi yüzde 1,79 düşüş gösterdi. Son yedi yılın eylül ayları dikkate alındığında, işlem miktar endeksi üçüncü en büyük artış, son yedi yılın eylül ayları dikkate alındığında, işlem fiyat endeksi ikinci en büyük azalış olarak kaydedildi.

Eylül ayında meyve işlem miktar endeksi yüzde 5,79 azalırken, işlem fiyat endeksi yüzde 1,54 düşüş gösterdi. Son yedi yılın eylül ayları dikkate alındığında işlem miktar endeksi beşinci en büyük azalış, son yedi yılın eylül ayları dikkate alındığında işlem fiyat endeksi dördüncü en büyük azalış olarak kaydedildi.

Eylül ayında sebze işlem miktar endeksi yüzde 13,82 artarken, işlem fiyat endeksi yüzde 5,36 ile rekor azalış gösterdi. Son yedi yılın Eylül ayları dikkate alındığında, işlem miktar endeksi üçüncü en büyük artış olarak tabloya yansıdı.

Kaynak: İHA
AntalyaEkonomiEylülSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Ticaret Borsası Eylül hal endeksinde sebze fiyat endeksi yıllık %38,38 arttı - Son Dakika
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