Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne Vergi Dairesi Erişim Masası Kuruldu

Ekonomi

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği hizmet binasına Antalya Vergi Dairesi erişim masası kuruldu.

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı ile Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) arasında gerçekleşen iş birliği çalışması kapsamında, AESOB hizmet binasında Vergi Dairesi erişim masası hizmete giriyor. Dijital Vergi Dairesi Erişim Masası ile; AESOB'da kurulacak olan erişim masasında Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilen personel, salı ve cuma günleri görev yapacak, esnaf ve sanatkarların Dijital Vergi Dairesi Sistemi aracılığıyla vergi ile ilgili işlemleri gerçekleştirilecek.

Esnafa bir adım daha yakın

Dijital Vergi Dairesi Sisteminden e-tebligat görüntüleme, borç sorgulama ve ödeme, özelge talebinde bulunma, dilekçe verme ve cevabını görüntüleme, bildirimde bulunma, borcu yoktur yazısı talep etme ve görüntüleme, iletişim bilgileri sorgulama ve görüntüleme, sicil bilgileri görüntüleme gibi işlemlere tek yerden erişilebilecek ve işlem gerçekleştirilebilecek. İadem Nerede, E-Beyanname, Hazır Beyan, İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi, Yeni Nesil ÖKC, Defter Beyan Sistemi gibi diğer uygulamalara da geçiş yapılabilecek.

Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan konuşmasında, "Esnaf ve sanatkarın dijital vergi dairesi sistemini kullanımı konusunda teknik destek alınması, çeşitli işlemlerini gerçekleştirmesi, sorularına hızlıca cevap bulabilmesi amacıyla çalışacağız. Aynı zamanda Dijital Vergi Dairesi Sistemi'ni de tanıtmış olacağız. Gelir İdaresi Başkanlığı'mız ile birlikte işlemlerini vergi dairelerine gelmeden, bu sistem aracılığıyla kolayca yapılabilmesi stratejisiyle hizmetleri dijital ortama aktarıyoruz. Böylece esnaf ve sanatkarlarımızın da vergi konusunda daha çok bilinçlenmesini amaçlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere ise, "Böyle bir çalışma ortamında Vergi Dairesi Başkanlığımız ile esnaf ve sanatkarlarımızın et ile tırnak misali yakın olduğu böyle güzel bir iş birliği çalışmasına imza atmaktan memnuniyet duyuyoruz. Birliğimize gelen esnaflarımızın sicil işlemleri yapılırken NACE kodu işlemleri vb. çeşitli gerekli işlemleri gerçekleştirebilmesi için, vergi dairesine gidip gelmesi gerekiyordu. Yapmış olduğumuz bu çalışma ile artık esnaf ve sanatkarlarımız vergi dairelerine gitmeden, hızlı ve kolayca işlemlerini burada yapabilecek" dedi. - ANTALYA