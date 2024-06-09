Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne Vergi Dairesi Erişim Masası Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne Vergi Dairesi Erişim Masası Kuruldu

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı ile Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) arasında gerçekleşen iş birliği çalışması sonucunda, AESOB hizmet binasında Vergi Dairesi erişim masası hizmete girdi. Dijital Vergi Dairesi Erişim Masası sayesinde esnaf ve sanatkarlar, vergi ile ilgili işlemlerini AESOB'da gerçekleştirebilecekler. Ayrıca, e-tebligat görüntüleme, borç sorgulama ve ödeme, özelge talebinde bulunma gibi işlemlere tek bir yerden erişilebilecek.

09.06.2024 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği hizmet binasına Antalya Vergi Dairesi erişim masası kuruldu.

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı ile Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) arasında gerçekleşen iş birliği çalışması kapsamında, AESOB hizmet binasında Vergi Dairesi erişim masası hizmete giriyor. Dijital Vergi Dairesi Erişim Masası ile; AESOB'da kurulacak olan erişim masasında Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilen personel, salı ve cuma günleri görev yapacak, esnaf ve sanatkarların Dijital Vergi Dairesi Sistemi aracılığıyla vergi ile ilgili işlemleri gerçekleştirilecek.

Esnafa bir adım daha yakın

Dijital Vergi Dairesi Sisteminden e-tebligat görüntüleme, borç sorgulama ve ödeme, özelge talebinde bulunma, dilekçe verme ve cevabını görüntüleme, bildirimde bulunma, borcu yoktur yazısı talep etme ve görüntüleme, iletişim bilgileri sorgulama ve görüntüleme, sicil bilgileri görüntüleme gibi işlemlere tek yerden erişilebilecek ve işlem gerçekleştirilebilecek. İadem Nerede, E-Beyanname, Hazır Beyan, İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi, Yeni Nesil ÖKC, Defter Beyan Sistemi gibi diğer uygulamalara da geçiş yapılabilecek.

Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan konuşmasında, "Esnaf ve sanatkarın dijital vergi dairesi sistemini kullanımı konusunda teknik destek alınması, çeşitli işlemlerini gerçekleştirmesi, sorularına hızlıca cevap bulabilmesi amacıyla çalışacağız. Aynı zamanda Dijital Vergi Dairesi Sistemi'ni de tanıtmış olacağız. Gelir İdaresi Başkanlığı'mız ile birlikte işlemlerini vergi dairelerine gelmeden, bu sistem aracılığıyla kolayca yapılabilmesi stratejisiyle hizmetleri dijital ortama aktarıyoruz. Böylece esnaf ve sanatkarlarımızın da vergi konusunda daha çok bilinçlenmesini amaçlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere ise, "Böyle bir çalışma ortamında Vergi Dairesi Başkanlığımız ile esnaf ve sanatkarlarımızın et ile tırnak misali yakın olduğu böyle güzel bir iş birliği çalışmasına imza atmaktan memnuniyet duyuyoruz. Birliğimize gelen esnaflarımızın sicil işlemleri yapılırken NACE kodu işlemleri vb. çeşitli gerekli işlemleri gerçekleştirebilmesi için, vergi dairesine gidip gelmesi gerekiyordu. Yapmış olduğumuz bu çalışma ile artık esnaf ve sanatkarlarımız vergi dairelerine gitmeden, hızlı ve kolayca işlemlerini burada yapabilecek" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne Vergi Dairesi Erişim Masası Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:04 Erdoğan’ın “Müjde“ olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı
02:19 Fransa’da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi
00:47 Avrupa’da kırmızı alarm Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
00:42 Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı Girdikleri evin sahibine kurşun yağdırdılar Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı! Girdikleri evin sahibine kurşun yağdırdılar
23:23 Ankara’nın uykularını kaçıran skandal Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar
09:12 Ali Koç’un ilk icraatı Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Ali Koç'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
09:11 Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor İşte 4A, 4B ve 4B’li emeklinin ödeme takvimi Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! İşte 4A, 4B ve 4B'li emeklinin ödeme takvimi
08:52 Survivor All Star’da eleme heyecanı Yunus Emre yarışmaya veda etti Survivor All Star'da eleme heyecanı! Yunus Emre yarışmaya veda etti
07:59 Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi
04:57 Seçime sayılı günler kala Maduro’dan suikast iddiası Planın arkasındaki 3 ismi de paylaştı Seçime sayılı günler kala Maduro'dan suikast iddiası! Planın arkasındaki 3 ismi de paylaştı
00:21 Tüm Türkiye merak ediyordu Montella’dan Ara Güler kararı Tüm Türkiye merak ediyordu! Montella'dan Ara Güler kararı
23:58 Akıllara Özgür Özel’in sözü geldi Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı
23:28 Bu kareyi inandırıcı bulmadı Acun’un Aziz Yıldırım kini dinmiyor Bu kareyi inandırıcı bulmadı! Acun'un Aziz Yıldırım kini dinmiyor
23:04 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye’yi ziyaret edecek İşte masadaki konular Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'yi ziyaret edecek! İşte masadaki konular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 09:38:56. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne Vergi Dairesi Erişim Masası Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement