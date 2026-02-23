Antalya Zeytinyağı Çalıştayı Raporu Açıklandı - Son Dakika
Antalya Zeytinyağı Çalıştayı Raporu Açıklandı

23.02.2026 12:22
Antalya'da zeytinyağı üretiminin kalitesi ve markalaşması için atılacak adımlar değerlendirildi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Antalya Zeytinyağı Çalıştayı'nın raporunda, kaliteli üretim, markalaşma ve turizm alanlarında yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi.

ATB'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilki gerçekleştirilen Antalya Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması kapsamında düzenlenen çalıştayın sonuç raporu açıklandı.

Akademisyenler, üreticiler, sektör temsilcileri, turizm paydaşları ve kamu kurumlarının temsilcilerinin görüşleriyle hazırlanan raporda, Pamfilya döneminden bu yana zeytinyağı üreten Antalya'nın zeytinyağında halen önemli bir potansiyele sahip olduğu ancak kalite, izlenebilirlik, markalaşma ve turizm alanlarında atılacak adımların sektörü güçlendireceği vurgulandı.

Raporda, Zeytinyağı Koordinasyon Kurulu kurulması ile zeytinyağının üretimi, ticareti, markalaşması ve ihracatına ilişkin öneriler de yer aldı.

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Antalya'da zeytin üretiminin geleceği açısından çalıştayı önemsediklerini belirtti.

Raporun ilgili kurumlarca dikkatlice değerlendirileceğini ve zeytin ile zeytinyağı üretiminin geliştirilmesi için önemli çalışmalar yürütüleceğini aktaran Çandır, şunları kaydetti:

"Bu çalıştayda Antalya'nın zeytinyağında sahip olduğu potansiyeli, kalite, kimlik ve katma değer çerçevesinde ele aldık. Raporun sonucu, üretimden pazarlamaya, turizmden ihracata uzanan kapsamlı bir dönüşüm ihtiyacını net biçimde ortaya koyuyor. Hedefimiz, 2026-2035 döneminde Antalya zeytinyağını sürdürülebilir, izlenebilir ve güçlü bir marka kimliğiyle daha üst bir konuma taşımaktır."

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal da kalite odaklı üretim, izlenebilirlik ve teknik uygulamaların yaygınlaştırılmasının, Antalya zeytinyağının geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kamu kurumları, üniversiteler ve sektör paydaşları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesiyle bu potansiyelin sahaya daha hızlı ve etkili şekilde yansıyacağını anlatan Erkal, çalışmaların takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Zeytinyağı, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
