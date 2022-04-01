Antalyaspor ile Tourist Cell iş birliğine Kilit Global katkısı - Son Dakika
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Antalyaspor ile Tourist Cell iş birliğine Kilit Global katkısı

01.04.2022 14:22
Antalyaspor ile Tourist Cell iş birliğine Kilit Global katkısı

Fraport TAV Antalyaspor'da sponsorluk anlaşmalarının kapsamı büyüyor.

Fraport TAV Antalyaspor'da sponsorluk anlaşmalarının kapsamı büyüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor'a sabit gelir kaynağı oluşturan Tourist Cell Turkey ile ülkeye turist getiren firmalardan biri olan Kilit Global arasında Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde iş birliği anlaşması imzalandı.

İmza törenine Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Kilit Global Genel Müdürü Sezgin Özer, Tourist Cell Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Halil Canbolat ve Tourist Cell Turkey Yönetim Kurulu Üyesi Yener Yıldırım katıldı.

Halil Canbolat yaptığı açıklamada, Antalya'ya değer katan markalarla güç birliğinedevam ettiklerini söyleyerek, "Yapılan bu anlaşma ile Antalyaspor, Tourist Cell, Kilit Global ve elbette döviz girdisi nedeniyle ülkemiz kazanacak." dedi.

Tourist Cell'in Antalyaspor'a nasıl gelir sağlayacağını da anlatan Canbolat, "Ürünümüzün içerisinde belli başı paketler var. Turist ülkemize gelmeden önce veya gelince çeşitli yollarla bu sim kartı alabiliyor. İçerisinde 20 GB'tan başlayan internet ve konuşma paketleri bulunuyor. Turist kendisine uygun olan paketi alıyor ve kart başına Antalyaspor'umuz belirli bir girdi sağlıyor. Bu da yıllık en az 500 bin avro civarında bir paranın Antalyaspor'un kasasına girmesi demek. Kilit Global ile yaptığımız bu anlaşmanın diğer turizm firmalarıyla genişlemesi, Antalyaspor'un daha fazla kazanması demek." diye konuştu.

Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Kilit Global Genel Müdürü Sezgin Özer ise anlaşmanın hem turizm sektörüne hem de Antalyaspor'a hayırlı olmasını diledi. Tourist Cell Turkey Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım ise Antalyaspor ve Antalya turizmine katkıda bulunmak için yola çıktıklarını belirtti.

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Antalyaspor, Aziz Çetin, Turkey, turist, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalyaspor ile Tourist Cell iş birliğine Kilit Global katkısı - Son Dakika


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