ANTGİAD, Üyeleri Arasında Ticari İş Birliklerini Güçlendirmek İçin Speed Networking Etkinliği Düzenledi

Ekonomi

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), üyeleri arasında ticari iş birliklerini güçlendirmek içi Speed Networking adlı "Hızlı İş Birliği Tanışması" etkinliği düzenledi.

ANTGİAD üyeleri arasında iş birliklerini güçlendirmek ve iş ağlarını genişletmek amacıyla düzenlenen etkinliğe ANTGİAD üyeleri ve davetliler yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik başlangıcında bir konuşma yapan ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş katılımcılara hitaben, "Bugün burada, yeni iş birliklerimize ilk kıvılcımı oluşturmak ve ANTGİAD ailemizin daha da güçlenmesi için bir araya geldik" dedi. Başkan Yavaş, ANTGİAD ailesi olarak üyelerin birbirini tanıması ve karşılıklı işbirlikleri geliştirmesi için bu tür etkinlikleri düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Etkinlikte iş dünyasındaki başarının sadece bilgi ve yetenekle değil, aynı zamanda doğru bağlantılarla da ilgili olduğu vurgulandı. Katılımcılara, etkinliğin iş ağlarını genişletme ve yeni fırsatlar keşfetme platformu sağlayacağı belirtildi.

ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş ayrıca, insan ilişkilerinin ticaretteki önemini vurgulayarak, "En değerli varlıklarımızdan birisi insan ilişkileridir. Ticaret için finansal sermaye ne kadar önemliyse, insan sermayesi de o kadar kıymetlidir" şeklinde konuştu. Katılımcılar, etkinlik boyunca samimi ve değerli bağlantılar kurarak birlikte neler başarabileceklerini keşfetme fırsatı buldu.

Etkinlik, ANTGİAD'ın üyeleri arasında işbirliklerini teşvik etme ve iş dünyasındaki başarıyı destekleme misyonu doğrultusunda düzenlendi. ANTGİAD Speed Networking etkinliği, iş dünyasındaki güçlü ve etkili bağlantıların oluşturulmasına katkı sağlayacak.

"Speed Networking"; aynı ya da farklı sektörlerden birçok profesyonel ve girişimcinin bir araya gelerek yeni iş potansiyellerinin oluşturulması için öncü olmaları, oluşturdukları kartvizit trafiğiyle iş ağlarını genişletebilmeleri esasına dayalı etkinlikler, organizasyonlar olarak tanımlanıyor. - ANTALYA