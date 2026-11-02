Anthropic'in SEC başvurusunda 16,96 milyar dolar gelir, 23,29 milyar dolar net zarar var - Son Dakika
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Anthropic'in SEC başvurusunda 16,96 milyar dolar gelir, 23,29 milyar dolar net zarar var

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Anthropic, 30 Eylül'de sona eren üçüncü çeyrekte 16,96 milyar dolar gelir ve 23,29 milyar dolar net zarar açıkladı. Şirketin halka arz için SEC'e sunduğu güncellenen başvuruda, geçen yılın aynı dönemindeki geliri 1,38 milyar dolar, net zararı 12,14 milyar dolar olarak yer aldı.

Claude yapay zeka modellerinin geliştiricisi Anthropic, bu yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 17 milyar dolar gelir elde ettiğini bildirdi.

Anthropic, hisselerini halka arz etmek amacıyla ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunduğu kayıt beyanını güncelledi.

Güncellenen belgelerde yer alan finansal sonuçlara göre şirket, 30 Eylül'de sona eren üç aylık dönemde 16,96 milyar dolar gelir elde etti. Şirketin geliri geçen yılın aynı döneminde 1,38 milyar dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde Anthropic'in net zararı 23,29 milyar dolar olarak kaydedildi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 12,14 milyar dolar net zarar açıklamıştı.

Anthropic, 30 Eylül'de sona eren 9 aylık dönemde ise 33,24 milyar dolar gelir elde etti. Şirketin geliri geçen yılın aynı döneminde 2,55 milyar dolar olmuştu.

Şirket, bu yılın ilk 9 ayında 104,04 milyar dolar net zarar açıkladı. Anthropic'in net zararı 2025'in aynı döneminde 25,11 milyar dolar seviyesindeydi.

Şirketin güncellenen başvuru belgelerinde, 30 Eylül itibarıyla ve bu tarihten sonra imzalanan satın alma ve kira sözleşmeleri kapsamındaki toplam taahhüt tutarının yaklaşık 895,4 milyar dolar olduğu belirtildi. Bu tutarın neredeyse tamamının bilgi işlem kapasitesi ve altyapıyla ilgili olduğu aktarıldı.

Anthropic, 26 Ekim'de hisselerini halka arz etmek amacıyla SEC'e kayıt beyanı sunmuştu.

Şirketin SEC'e sunduğu belgede, A Sınıfı adi hisse senetlerini Nasdaq borsasında "ANT" işlem koduyla halka arz etmeyi planladığı bildirilmişti.

Anthropic'in finansal sonuçlarına ilişkin bilgilere de yer verilen belgede, şirketin 2026'nın ilk 6 ayında 16,3 milyar dolar gelir elde ettiği, aynı dönemde 80,7 milyar dolar net zarar açıkladığı kaydedilmişti.

Şirketin yıllık net zararı 2025'te 41,97 milyar dolar, 2024'te 8,31 milyar dolar ve 2023'te 1,53 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA
Halka ArzTeknolojiEkonomiEylülSon Dakika

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