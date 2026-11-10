Anthropic, SEC'e halka arz başvurusuyla 64,4 milyar dolara kadar kaynak hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Anthropic, SEC'e halka arz başvurusuyla 64,4 milyar dolara kadar kaynak hedefliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Anthropic, halka arz için SEC'e sunduğu güncellenmiş başvuruyla 64,4 milyar dolara kadar kaynak oluşturmayı hedefliyor. Şirket, hisse başına 70 ila 78 dolardan 825 milyon hisse satmayı planlarken hesaplamalara göre piyasa değeri 1,02 trilyon dolara ulaşıyor.

Claude yapay zeka modellerinin geliştiricisi Anthropic, Wall Street tarihinin en büyük halka arzlarından??????? birine imza atarak halka arz yoluyla 64,4 milyar dolara kadar kaynak oluşturmayı hedefliyor.

Anthropic, halka arz süreci için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) resmi başvurusunu güncelledi.

Şirket, Wall Street tarihinin en büyük halka arzlarından birine imza atarak halka arz yoluyla 64,4 milyar dolara kadar kaynak oluşturmayı hedefliyor.

SEC'e sunulan belgelere göre Anthropic, hisse başına 70 ila 78 dolar fiyat aralığından toplam 825 milyon hisse satmayı planlıyor. Yapılan hesaplamalara göre bu adımla birlikte şirketin toplam piyasa değeri 1,02 trilyon dolara ulaşıyor.

Girişimin gelirleri 2025 yılındaki 4,59 milyar dolardan, 2026'nın ilk yarısında 16,29 milyar dolara ulaştı. Gelirlerdeki bu güçlü büyüme, şirketin operasyonel zararını 2,14 milyar dolardan 693 milyon dolara indirmesini sağladı.

Bulut sağlayıcılarına ödenen ücretler şirketin en büyük maliyet kalemi durumunda bulunuyor. Anthropic, gelecek 10 yıl boyunca altyapı ortaklarına 600 milyar doların üzerinde harcama taahhüdünde bulundu.

Bu kapsamda Amazon'dan en az 110 milyar dolarlık, Google'dan 114,5 milyar dolarlık ve Microsoft'tan ise 44,9 milyar dolarlık bulut bilgi işlem hizmeti alınması planlanıyor. Sektördeki "döngüsel finansman" modelinin bir parçası olarak Amazon ve Google, aynı zamanda şirketin en büyük hissedarları arasında yer alıyor.

"Kamu yararı şirketi" (PBC) statüsündeki Anthropic, halka arz sonrasında da kurucuların kontrolünde kalacak. Girişimin 7 kurucu ortağı, toplam oy gücünün yüzde 50,1'ini temsil eden tek bir "Class F" hissesini ellerinde bulundurarak kritik kurumsal kararlarda tam yetki sahibi olmaya devam edecek.

Kaynak: AA
Halka ArzTeknolojiEkonomiFinansBorsaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Fabrika patlamasında ölen mühendisin kardeşi konuştu Şikayetçi olmasın diye tehdit etmişler Fabrika patlamasında ölen mühendisin kardeşi konuştu! Şikayetçi olmasın diye tehdit etmişler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Tecavüz suçundan hüküm giyen Russell Brand’in 15 yaşındaki kızla ilgili skandal sözleri ortaya çıktı Tecavüz suçundan hüküm giyen Russell Brand'in 15 yaşındaki kızla ilgili skandal sözleri ortaya çıktı
Dosya istinafa gidiyor Güllü’nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir Dosya istinafa gidiyor! Güllü'nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir
Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler
16:03
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam “Sürpriz olmaz“ diyerek açıkladı
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam! "Sürpriz olmaz" diyerek açıkladı
15:53
Cezaevindeki Aylin Kotil’den Sarıgül’e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu
Cezaevindeki Aylin Kotil'den Sarıgül'e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu
15:26
Montella’yı duyurdular Milli Takım’dan ayrılır ayrılmaz sürpriz
Montella'yı duyurdular! Milli Takım'dan ayrılır ayrılmaz sürpriz
15:22
Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza Avrupa’ya yeni enerji koridoru geliyor
Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza! Avrupa'ya yeni enerji koridoru geliyor
14:44
İran’dan dünyaya gözdağı Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
İran'dan dünyaya gözdağı! Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
13:25
Dosya istinafa gidiyor Güllü’nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir
Dosya istinafa gidiyor! Güllü'nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 16:16:16. #.0.3#
SON DAKİKA: Anthropic, SEC'e halka arz başvurusuyla 64,4 milyar dolara kadar kaynak hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android