ANTİAD Üyeleri Uluslararası Runtalya Maratonu\'nda Koşarak TEV\'e Destek Verdi

Ekonomi

Antalya İş İnsanları Derneği(ANTİAD) bu yıl 19. kez düzenlenen Uluslararası Runtalya Maratonu'nda üyeleriyle birlikte koştu. ANTİAD ekibi yürüttükleri bireysel kampanya ve topladıkları bağışla Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) destek vererek çocukların eğitimine burs bağışında bulundu.

Antalya'da bu yıl 19.'su koşulan ve Türkiye'nin en büyük lifestyle maratonu Runtalya'da 47 ülkeden bin 600'ü yabancı olmak üzere, toplam 10 bin sporcu ve vatandaş buluştu. Etkinlikte, 42, 21, 10 ve 5 kilometrelik parkurlar koşuldu.

Düzenlenen organizasyon hakkında görüşlerini aktaran ANTİAD Başkanı Bilal Köleoğlu, "Cumhuriyet'in geleceği gençler için mesafe katettik. Koşuya katılan ve görkemli bir kalabalıkla koşuya renk katan ANTİAD üyelerimize ve dışarıdan maddi manevi destek veren tüm bağışçılara teşekkür ederiz" dedi.

"Gelir eğitime"

Düzenlenen bu tip etkinliklerin kente değer kattığını söyleyen Köleoğlu, "Bu maratonda elde ettiğimiz katılım ve sponsorluk gelirinin tamamını Türk Eğitim Vakfı'na bağışladık. Bu tip projeler vesilesiyle daha da bilinçleniyoruz. Biz de Cumhuriyet'in geleceğine ışık tutacak gençler için bir umut olduk" ifadelerini kullandı. - ANTALYA