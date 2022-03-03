AOSB'de, OKÜ'nün proje ve koordinasyon ofisi açıldı - Son Dakika
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AOSB'de, OKÜ'nün proje ve koordinasyon ofisi açıldı

03.03.2022 08:54
AOSB'de, OKÜ'nün proje ve koordinasyon ofisi açıldı

Üniversitelerin bilgi birikimini sanayiye aktarmak amacıyla iş birliği çalışmalarını sürdüren Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) yer alan Proje Destek Ofisi'nde, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin (ÖKÜ) Proje ve Koordinasyon Ofisi açıldı.

Üniversitelerin bilgi birikimini sanayiye aktarmak amacıyla iş birliği çalışmalarını sürdüren Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) yer alan Proje Destek Ofisi'nde, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin (ÖKÜ) Proje ve Koordinasyon Ofisi açıldı. İlk etapta da 6 firma ile iş birliği protokolü imzalandı.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ve Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, İş birliği çalışmaları kapsamında AOSB'yi ziyaret eden Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Coşkun Özalp, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Ceyhun Yükselir, Enerji Eğitim-Etüt Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ertaç Hürdoğan ile Genel Sekreter Recep Şen'i konuk ettiler.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, konuklarına AOSB'de sanayicilere sundukları hizmetleri özetledikten sonra bölge müdürlüğü binasında yer alan ve bölgenin elektrik dağıtım şebekesinin 7/24 izlenebildiği Scada Sistemi ve İzleme Merkezi ile diğer birimlerle ilgili yerinde bilgi paylaşımında bulundu.

AOSB'de faaliyet gösteren 6 firma ile Korkut Ata Üniversitesi arasında iş birliği protokolünün imzalanmasının ardından hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Bölge Müdürü Ersin Akpınar, "İş birliği protokollerinde; işbirliğine dayalı proje faaliyetleri, destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler, eşleştirme, fikri sınai mülkiyet hakların yönetimi ve lisanslama hizmetleri, girişimcilik ve şirketleştirme ile ayrıca enerji verimliliği konularında karşılıklı görüş alışverişi yapılarak, ortak faaliyetler ve etkinlikler ile kurumsal yetkinliklerin artırılmasına katkı sunulması amaçlanmaktadır" dedi.

OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun ise bu iş birliğinin bölge ve ülke ekonomisi açısından önemine değinerek, hayırlı olması temennisinde bulundu. - ADANA

AOSB'de, OKÜ'nün proje ve koordinasyon ofisi açıldı
AOSB'de, OKÜ'nün proje ve koordinasyon ofisi açıldı
AOSB'de, OKÜ'nün proje ve koordinasyon ofisi açıldı
AOSB'de, OKÜ'nün proje ve koordinasyon ofisi açıldı

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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Organize Sanayi Bölgesi, Korkut, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AOSB'de, OKÜ'nün proje ve koordinasyon ofisi açıldı - Son Dakika


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