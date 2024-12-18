AOSB ve Çukurova TGB Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Ekonomi

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) ile Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi arasında iş birliğini güçlendirmek ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla protokol imzalandı.

AOSB Bölge Müdürlüğü'nün girişimcilere ve akademisyenlere projelerini çalışıp, sanayicilere sunabilecekleri ortam hazırlayan AOSB Küp Girişimcilik Merkezi (Kuluçka Merkezi) yeni fikirlere ev sahipliği yapmaya devam edecek. Üniversite-sanayi iş birliğinin gücüne inanan AOSB Bölge Müdürlüğü tarafından AOSB Ticaret Merkezinde 1000 metrekarelik alanda kurulan Küp Girişimcilik Merkezi, iş fikirlerinin akademik bilgi birikimiyle bütünleşmesini sağlayarak, katma değerli projelerin ortaya çıkmasına imkan sunuyor. Bu kapsamda, AOSB Küp Girişimcilik Merkezi'nde, Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) bünyesinde Kuluçka merkezi kurulacak.

Kurulacak merkeze ilişkin Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesindeki imza töreni; Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Akıllı ve Prof. Dr. Ömer Korkut, Çukurova Üniversitesi Genel Sekreteri Kürşad Birinci, Teknokent Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Tunç Tüken ve AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar'ın katılımları ile gerçekleşti.

Protokol kapsamında, AOSB Küp Girişimcilik Merkezinde bulunan ofis ve demirbaşların kullanımını, mülkiyeti AOSB'de kalmak üzere Çukurova Teknokent'e tahsis edilecek. Merkez, teknolojik yenilik alanlarında ARGE, tasarım, sistem entegrasyonu, diş ticaret, sertifikasyon gibi rekabet güçlendirme faaliyetleri kapsamında ulusal ve uluslararası fon programlarına yönelik proje geliştirme ve yürütme konularında ortak çalışmalar yürütecek.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, protokolün kent ekonomisine hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, "Bu merkezde, bölgemizde faaliyet gösteren firmaların ve Çukurova Teknokent'te faaliyet gösteren kuluçka firmalarının ulusal ve uluslararası teşviklerden daha fazla faydalanmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu iş birliğinin bölgemiz ekonomisinin gelişimine katkı sunacağına inanıyoruz" dedi.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ise yapılan iş birliğinin üniversitenin bilgi gücünün sanayiye aktarımı konusunda büyük önem taşıdığını belirterek, hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. - ADANA