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AOSB'ye Hacı Sabancı'nın büstü dikildi - Son Dakika

AOSB'ye Hacı Sabancı'nın büstü dikildi

10.02.2022 13:34
AOSB'ye Hacı Sabancı'nın büstü dikildi

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nin (AOSB) kurulduğu yıllarda ilk kazmayı vuran merhum iş adamı Hacı Sabancı'nın bölge içindeki büstü, törenle açıldı.

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nin (AOSB) kurulduğu yıllarda ilk kazmayı vuran merhum iş adamı Hacı Sabancı'nın bölge içindeki büstü, törenle açıldı.

AOSB girişindeki Hacı Oğuz Cami önündeki kavşağa yerleştirilen büstün açılışı gerçekleşti. Tunçtan yapılan ve kaidesi ile birlikte 4 metre olan büstün açılış töreninde duygu dolu anlar yaşayan Hacı Sabancı'nın kızı Macaristan Adana Fahri Konsolosu Demet Sabancı Çetindoğan, babasının Adana sevdalısı olduğuna vurgu yaparak, "Ailem ve benim için değerli bir an. Rahmetli babamın Organize Sanayinin kuruluşunda çok büyük emeği olmuştur. Her zaman her türlü desteği vermiştir. Adana'nın sorunları onun sorunlarıydı. Adana'yı ve Adanalıları çok severdi. Adı bölgede yaşatılan babamın büstünün burada yer almasına katkı sunan Bölge Başkanı Sayın Bekir Sütcü ve tüm yönetim kuruluna, değerli iş adamı İsmail Parlak beye teşekkür ediyorum" dedi.

AOSB Başkanı Bekir Sütcü, Hacı Sabancı'nın bölgenin ilk yıllarında buraya yapılan yatırımlara öncülük ettiğini, büyük emek verdiğini anımsatarak, "Memleketimize, kentimize hizmet etmiş değerli bir iş insanının büstünün murada olmasından mutluluk duyuyoruz. Kendisini bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz" dedi.

Açılış törenine, Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Hacı Sabancı'nın kızı Macaristan Adana Fahri Konsolosu Demet Sabancı Çetindoğan, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, AOSB Başkanı Bekir Sütcü, Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Onatca, Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, iş insanı İsmail Parlak ve diğer davetliler katıldı. - ADANA

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Hacı Sabancı, Macaristan, İş Adamı, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AOSB'ye Hacı Sabancı'nın büstü dikildi - Son Dakika Ekonomi


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