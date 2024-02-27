Apple, elektrikli otomobil projesini sonlandırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Apple, elektrikli otomobil projesini sonlandırıyor

Apple, elektrikli otomobil projesini sonlandırıyor

ABD'li teknoloji devi Apple'ın, elektrikli otomobil üretmeye yönelik çalışmalarını sonlandıracağı ve birçok çalışanını üretken yapay zeka projelerine kaydıracağı bildirildi. Yaklaşık 2 bin çalışanın şaşırdığı duyuruda, ekip üyelerinin yapay zeka bölümünde çalışmaya başlayacağı belirtildi. Apple'ın elektrikli otomobil ekibinde bulunan donanım mühendisleri ve otomobil tasarımcılarının diğer ekiplere geçiş yapabileceği ifade edildi.

27.02.2024 22:59  Güncelleme: 23:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD'li teknoloji devi Apple'ın, elektrikli otomobil üretmeye yönelik çalışmalarını sonlandıracağı ve bu birimdeki birçok çalışanın üretken yapay zeka projelerine odaklanacağı bildirildi.

Bloomberg'in konuya ilişkin haberinde, iki yönetici tarafından şirket içinde yapılan duyurunun, elektrikli otomobil projesinde görevli yaklaşık 2 bin çalışanı şaşırttığı aktarıldı.

Yöneticilerin, çalışanlara projenin sona ermeye başlayacağını ve ekipteki birçok çalışanın yapay zeka bölümüne kaydırılacağını söylediği belirtilen haberde, söz konusu personelin Apple için giderek daha önemli bir öncelik haline gelen üretken yapay zeka projelerine odaklanacağının bildirildiği kaydedildi.

Haberde, Apple'ın elektrikli otomobil ekibinde yüzlerce donanım mühendisi ve otomobil tasarımcısının bulunduğu ve bu çalışanların diğer Apple ekiplerindeki işlere başvurmalarının mümkün olduğu ifade edildi.

İşten çıkarmaların da olacağı kaydedilen haberde, ancak işten çıkarmalarının kapsamının belli olmadığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Apple, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Apple, elektrikli otomobil projesini sonlandırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 00:12:52. #1.12#
SON DAKİKA: Apple, elektrikli otomobil projesini sonlandırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement