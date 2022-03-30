Apple ve Meta'nın bilgisayar korsanlarının sahte yasal taleplerini karşıladığı iddia edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Apple ve Meta'nın bilgisayar korsanlarının sahte yasal taleplerini karşıladığı iddia edildi

30.03.2022 23:44
Apple ve Meta'nın bilgisayar korsanlarının sahte yasal taleplerini karşıladığı iddia edildi

ABD'li teknoloji şirketlerinden Apple ve Facebook'un ana şirketi Meta'nın kendini "kolluk kuvvetleri görevlisi" gibi tanıtan ve sahte yasal taleplerde bulunan bilgisayar korsanlarına müşteri verilerini sağladığı bildirildi.

ABD'li teknoloji şirketlerinden Apple ve Facebook'un ana şirketi Meta'nın kendini "kolluk kuvvetleri görevlisi" gibi tanıtan ve sahte yasal taleplerde bulunan bilgisayar korsanlarına müşteri verilerini sağladığı bildirildi.

Bloomberg'in konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Apple ve Meta'nın sahte acil durum veri isteklerine yanıt olarak 2021 yılının ortalarında müşterilerin adresi, telefon numarası ve IP adresi gibi temel bilgilerini sağladığı aktarıldı.

Bu tür taleplerin yalnızca bir yargıç tarafından imzalanan arama emri veya mahkeme celbi ile sağlandığına işaret edilen haberde, acil taleplerde mahkeme kararı gerekmediği kaydedildi.

Haberde, Snap'in de aynı bilgisayar korsanlarından sahte bir yasal talep aldığı ancak şirketin veri sağlayıp sağlamadığının bilinmediği belirtildi.

Şirketlerin sahte yasal talepler doğrultusunda istenen verileri kaç kez sağladığının net olmadığına işaret edilen haberde, siber güvenlik araştırmacılarının sahte istekler gönderen bazı bilgisayar korsanlarının İngiltere ve ABD'de bulunan reşit olmayan kişiler olduğundan şüphelendiği ifade edildi.

YORUMLAR
500
Yemen hükümeti: Riyad görüşmeleri barış için bir umut ışığıdır Yemen hükümeti: Riyad görüşmeleri barış için bir umut ışığıdır ABD'de 50 yaş ve üzeri bireyler için ikinci Kovid-19 takviye aşısına izin çıktı ABD'de 50 yaş ve üzeri bireyler için ikinci Kovid-19 takviye aşısına izin çıktı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Facebook, Apple, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Apple ve Meta'nın bilgisayar korsanlarının sahte yasal taleplerini karşıladığı iddia edildi - Son Dakika


Son Dakika
23:25 Beyaz Saray'dan gündem olacak iddia: Rus askeri yetkilileriyle Putin arasında gerilim var
23:23 Sözde Güney Osetya Cumhuriyeti Rusya'ya katılmaya hazırlanıyor
22:25 Meclis'te 7 madde kabul edildi! Seçim barajı yüzde 7'ye düştü
22:22 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 993 yeni vaka tespit edildi
22:07 ABD'li aktör Bruce Willis afazi hastalığı nedeniyle oyunculuğu bıraktı
22:03 Putin, Rus medyasına talimatı verdi: Abramoviç'i yazmayı bırakın
21:37 TOGG görücüye çıktı! Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'ne damga vurdu
21:28 Wanted grubu üyesi ünlü şarkıcı Tom Parker hayatını kaybetti
21:02 İnternet hizmeti de zamlanıyor! 1 Nisan itibariyle yüzde 67 artacak
20:58 Sevenlerini korkuttu! Aziz Yıldırım ameliyat oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 23:51:52. #1.12#
SON DAKİKA: Apple ve Meta'nın bilgisayar korsanlarının sahte yasal taleplerini karşıladığı iddia edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement