AR-50 Dronu ile Tarımda Verimlilik Artıyor

Ekonomi

Airaks Teknoloji, tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve çiftçilerin iş yükünü hafifletmek amacıyla geliştirilen AR-50 zirai ilaçlama dronunu kullanıma sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AR-50 modeli, akıllı püskürtme ve ekim sistemleriyle tarımsal drone kullanımında ileri düzey bir deneyim sağlıyor.

Sensörlerle donatılmış akıllı geri bildirim modülü sayesinde sürekli izleme ve tam uçuş kontrolü sağlayan drone, modüler ve kablosuz tasarımıyla dikkati çekiyor.

Yaklaşık 1 dakikada 1 dönüm alan ilaçlayan drone, yüzde 60'a kadar ilaç tasarrufu sağlıyor.