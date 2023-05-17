Araba sahipleri dikkat! Kasko fiyatları üç kat arttı - Son Dakika
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Araba sahipleri dikkat! Kasko fiyatları üç kat arttı

17.05.2023 11:13

Kasko ve zorunlu trafik sigortasında ortalama tazminat ödemeleri 11 bin lira ile 15 bin lira arasında değişiyor. Bu durum poliçe maliyetlerini de arttırdı. Fiyatlar geçen seneye göre üç kat arttı.

Yüksek döviz kuru, artan araç ve yedek parça fiyatları kasko fiyatlarını bir yılda üç katına çıkardı. Yılın ilk üç ayında, hasar dosyası başına ortalama tazminat ödemesi kaskoda 15 bin lira, zorunlu trafik sigortasında 11 bin lira oldu.

Aracı olan yandı! Kasko fiyatı üç katına çıktı

MALİYET ARTINCA FİYATLAR ÜÇ KATI OLDU

NTV'nin haberine göre sigorta sektörü yetkilisi Muhammed Karakum, "Yılın ilk üç ayında hasar ödeme tutarları oldukça yükseldi. Bunun sebebi parça maliyetlerindeki ve işçi ücretindeki artışlar" derken geçen yıl ortalama 5 bin liraya yaptırılan bir kasko poliçesinin bu sene 15 bin lira civarında olduğunu yine geçen yıl bin 200 liraya yapılan trafik poliçesinin ise bu yıl 3 bin lira civarına yapılabileceğini belirtti.

Sigorta sektörü yetkilileri trafik sigortaları zamanı geldiğinde yenilenmesi ve trafiğe sigortasız çıkılmamasını öneriyor.

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Sigorta, Tragger, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araba sahipleri dikkat! Kasko fiyatları üç kat arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araba sahipleri dikkat! Kasko fiyatları üç kat arttı - Son Dakika
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