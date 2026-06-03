Araban Sarımsağı Hasadı Başladı - Son Dakika
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Araban Sarımsağı Hasadı Başladı

03.06.2026 11:20
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AB tescilli Araban sarımsağının hasadı, yüksek rekolte beklentisiyle başladı. Talep artıyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, Avrupa Birliği (AB) tescilli Araban sarımsağının hasadına başlandı.

Dünyadaki yöresel yemekler, içecekler ve restoranlar hakkında bilgi sunan "TasteAtlas" platformunda dünyadaki en iyi sarımsaklar listesinde ilk 5'e giren sarımsağın hasadı başladı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Araban sarımsağının sadece bir ürün değil, tüm dünya ülkelerinde ün yaparak marka haline geldiğini dile getirdi.

Altun, "Araban sarımsağı üretimiyle hem ülke hem bölge hem de Araban ilçesi ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Bölgedeki tarım işçilerinin ekonomisine de önemli katkı sağlayan ve bu yıl 30 bin dönüm alanda ekimi gerçekleştirilen ve hasadına başlanan Araban sarımsağında, bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle çiftçilerimiz yüksek rekolte bekliyor." diye konuştu.

Üreticilerinden İsmail Demir ise Araban sarımsağına Gaziantep'te ve çevre illerden yoğun talep. olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Çiftçilik, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araban Sarımsağı Hasadı Başladı - Son Dakika

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