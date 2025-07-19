Araç Kiralamada Dolandırıcılığa Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Araç Kiralamada Dolandırıcılığa Dikkat!

Araç Kiralamada Dolandırıcılığa Dikkat!
19.07.2025 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avec Rent a Car Müdürü, yaz aylarında araç kiralarken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.

TATİLİN ve yolculuğun kabusa dönmemesi için özellikle yaz aylarında araç kiralayacaklara önerilerde bulunan Avec Rent a Car'ın Genel Müdürü Şahin Bayram, "Sahte sitelere, bilinmeyen numaralara, cazip teklifler içeren reklamlara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Güvenli araç kiralama için doğru firma seçmek önemli" dedi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle araç kiralama taleplerinde yaşanan ciddi artış dolandırıcıları harekete geçirmiş durumda. Telefon yoluyla kimlik ve ödeme bilgisi talep eden kişiler, sahte web siteleri aracılığıyla ödeme alan hayali firmalar, sosyal medyada indirimli araç kiralama vaadiyle kullanıcıları tuzağa düşüren hesaplar, hatta sahte uygulamalar ve kopyalanmış markalarla oluşturulan reklamlar, tüketicileri dolandırmaya yönelik en yaygın yöntemler arasında yer alıyor.

2025 Fortune 500 Türkiye listesine göre araç kiralama sektörünün en büyük üçüncü şirketi olarak gösterilen Avec Rent a Car'ın Genel Müdürü Şahin Bayram, yaz aylarında müşterilerin karşılaşabileceği bu türden olumsuzluklara karşı önemli uyarılarda bulundu. Bayram, özellikle internet ve telefon üzerinden yapılan araç kiralamalarda dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

'YÜZDE 96 MÜŞTERİ MEMNUNİYET ORANINA SAHİBİZ'

Bayram, "Yaz aylarında artan araç kiralama talebi, kötü niyetli kişi ve oluşumlar tarafından suistimal edilebiliyor. Bu nedenle müşterilerimizin daha dikkatli ve bilinçli hareket etmeleri kritik öneme sahip. Özellikle dijitalleşmenin etkisiyle web sitesi üzerinden yapılan kiralamalarda ciddi bir artış gözlemliyoruz. Bu noktada tüketicilere; kullanıcı puanlaması yüksek, müşteri yorumları yoğun ve olumlu olan firmaları tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Tüm şubelerimizde ve avecrentacar.com web sitemizde yüzde 96 müşteri memnuniyet oranına sahip olmamız, bu alandaki hassas çalışmalarımızın bir sonucudur. Ayrıca, ülke turizmine sorumluluğumuzun bilincinde hareket ederek, Rental Cars ve Booking.com'da global bazda müşteri memnuniyeti ödüllerine sahip bir araç kiralama şirketi olarak ülkemizi başarıyla temsil etmekteyiz" diye konuştu.

Bayram, "Müşterilerimizin Türkiye genelinde yaygın şube ağına sahip, kurumsal yapısı güçlü firmalara yönelmesi, olası riskleri azaltacaktır. Güvenli ödeme altyapısına sahip, sertifikalı web sitelerinden yapılan işlemler, müşterilerin kişisel verilerini ve ödeme bilgilerini koruma altına alır. Tüm bu önlemler, tüketicilerin daha güvenli bir kiralama deneyimi yaşamalarına katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Araç kiralama sürecinde atılacak birkaç basit ama bilinçli adımın hem veri güvenliğini artırdığını hem de olası mağduriyetlerin önüne geçtiğini söyleyen Bayram, "Tüketicilerin, yalnızca kiralayacağı aracı değil; hizmet aldığı yapıyı, ödeme altyapısını ve dijital güvenliği de göz önünde bulundurarak karar vermesi yoğun yaz aylarında her zamankinden daha önemli hale gelmiş durumda" dedi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Güvenlik, Ekonomi, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç Kiralamada Dolandırıcılığa Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda’ya gidiyor Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor
Kargo görevlisi, 24 yaşındaki genç kadına hayatının şokunu yaşattı Kargo görevlisi, 24 yaşındaki genç kadına hayatının şokunu yaşattı
Yaban arısı saldırında hayatını kaybetti, eşi acı haberi alınca kalp krizi geçirdi Yaban arısı saldırında hayatını kaybetti, eşi acı haberi alınca kalp krizi geçirdi
TOKİ projelerinde yer alan şirket konkordato başvurusu yaptı TOKİ projelerinde yer alan şirket konkordato başvurusu yaptı
Çağla Şıkel tatilde coştu Çeşme gecelerinde oryantal şov Çağla Şıkel tatilde coştu! Çeşme gecelerinde oryantal şov
Kırılan ağaç dalı aynı aileden 11 kişiyi hastanelik etti Kırılan ağaç dalı aynı aileden 11 kişiyi hastanelik etti
81 ilde geçerli olacak ATM kullanan herkes artık bu uyarıyla karşılaşacak 81 ilde geçerli olacak! ATM kullanan herkes artık bu uyarıyla karşılaşacak
MİT raporu ortaya çıktı Zeki Doruk’un çocuklarının isim babası terörist elebaşıymış MİT raporu ortaya çıktı! Zeki Doruk'un çocuklarının isim babası terörist elebaşıymış
İnan Kıraç’ın aileyi karıştıran evliliği hakkında mahkemeden karar çıktı İnan Kıraç'ın aileyi karıştıran evliliği hakkında mahkemeden karar çıktı
Mehmet Uçum: Erdoğan’ın aday olması için anayasayı değiştirmeye ihtiyaç yok Mehmet Uçum: Erdoğan'ın aday olması için anayasayı değiştirmeye ihtiyaç yok

08:48
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
08:35
YKS birincileri hangi illerden çıktı İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
08:22
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı
07:29
Gece yarısı paylaşım geldi Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu bombası
Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası
06:55
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
12:30
Çocukluk arkadaşları boş arazide ölü bulundu
Çocukluk arkadaşları boş arazide ölü bulundu
12:27
DEM Parti’nin ismi değişebilir İşte masadaki en güçlü öneri
DEM Parti'nin ismi değişebilir! İşte masadaki en güçlü öneri
12:21
İzinsiz kullanım teyit edildi Nuri Bilge Ceylan’a telif şoku
İzinsiz kullanım teyit edildi! Nuri Bilge Ceylan'a telif şoku
11:59
Mastercard ve Visa’ya soruşturma başlatıldı
Mastercard ve Visa'ya soruşturma başlatıldı
11:48
Ünlü kadın şarkıcı, kadın TV yıldızından kullanılmış terli elbisesini istedi
Ünlü kadın şarkıcı, kadın TV yıldızından kullanılmış terli elbisesini istedi
11:38
Prof. Dr. Orhan Şen: Aşırı sıcaklar beyin kanamasına yol açabilir
Prof. Dr. Orhan Şen: Aşırı sıcaklar beyin kanamasına yol açabilir
11:38
Sevmek bahanesiyle kedinin yanına yaklaştı, sonrasında olanlara inanamayacaksınız
Sevmek bahanesiyle kedinin yanına yaklaştı, sonrasında olanlara inanamayacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2025 09:29:40. #7.12#
SON DAKİKA: Araç Kiralamada Dolandırıcılığa Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.