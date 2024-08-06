Araç muayene sistemine yeni düzenleme geliyor

Kefeni Cepli:

o bedel bir dahaki artışta ücrete karıştırılır, kimse fark etmez. verilen hizmete kıyasla alınan ücret çok çok fazla öncelikle buna bakılması gerekir. ayrıca bir de muayenesi 2 yıl da bir olan araçlarda her yıl çağrılıp (ücretsiz olarak) bir ara ve kısa muayeneden geçmeli, lambaları yanıyor mu, lastikleri kabak mı ve de frenleri tutuyor mu diye