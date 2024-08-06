Araç muayene sistemine yeni düzenleme geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Araç muayene sistemine yeni düzenleme geliyor

Araç muayene sistemine yeni düzenleme geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı araç muayene istasyonlarında yeni bir düzenlemeye imza attı. Bakanlık, kredi kartı ödemelerinde komisyon maliyetinin vatandaştan alınmaması için çalışma başlattığını açıkladı.

06.08.2024 11:36
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, araç muayenesinde kredi kartı kullanan vatandaştan komisyon farkının alınması ile ilgili çalışma başlattı.

TÜVTÜRK, kredi kartı kullanarak ödeme yapan vatandaştan komisyon bedeli alındığına dair açıklama yapmıştı. TÜVTÜRK,"Ödemelerde, muayene ücreti haricinde ek bir ücret talep edilmiyor; ancak hizmet sağlayıcı firma tarafından 'hizmet bedeli' tahsil ediliyor" demişti.

bu iddialar sonrası bakanlık harekete geçerek TBMM'nin gündemine taşıdı. Bakanlık, kredi kartı kullanan vatandaştan komisyon kesilmemesi için çalışma başlatıldığını ifade etti.

Meclis'e taşınan konuyla ilgili, milletvekilleri soru önergesi verdi. Bakanlık, verilen soru önergesini şu şekilde yanıtladı:

"Araç muayenelerinde banka veya kredi kartı kullanımı araç sahiplerinin tercihine bırakılmıştır. Yeni ihale döneminde, araç muayene ücretinin komisyon maliyeti yansıtılmadan kredi kartı ile tahsil edilmesi konusundaki çalışmalar devam etmektedir"

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ 'AYIPLI HİZMET' DEMİŞTİ

Tüketici Hakem Heyeti, yakın zamanda bir vatandaşın başvurusu üzerine, 1.130 lira muayene ücretine karşılık 128 lira komisyon alınmasını 'ayıplı hizmet' olarak değerlendirip, bu ücretin iadesine karar vermişti.

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Son Dakika Ekonomi Araç muayene sistemine yeni düzenleme geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Demir Demirel: fiyatınada bi el atın halk soyuluyor fiyat çok fazla 51 1 Yanıtla
    Sivet Ok: Ben de bir şey sandım 0 0
  • Serkan Basar: hazır olun bilki vatandaştan bir şey alınmayacaksa daha fazlası alınacaktır geçmiş hep bunu gösteriyor 20 2 Yanıtla
  • Orhan Ceylan: Her türlü öpüyorlar. Ülke kim kime dum duma 20 1 Yanıtla
  • Ahmet turan Maman: yanmayan ampulü değiştirin 14 4 Yanıtla
  • İdris: araç muayenede alına paranin %80 ayıp esas alınmalı insanlara yük verilen hizmetin karşılı insanların cebine ateş olarak düşüyor 16 0 Yanıtla
  • Ersin Ecder: ne büyük bı çalışma 14 1 Yanıtla
    Sivet Ok: Kesinlikle sonuna kadar destek şart. Çağ atlatacak bir çalışma. 0 0
  • abuzer yavuz: Günaydın xello dayı 9 1 Yanıtla
  • Kefeni Cepli: o bedel bir dahaki artışta ücrete karıştırılır, kimse fark etmez. verilen hizmete kıyasla alınan ücret çok çok fazla öncelikle buna bakılması gerekir. ayrıca bir de muayenesi 2 yıl da bir olan araçlarda her yıl çağrılıp (ücretsiz olarak) bir ara ve kısa muayeneden geçmeli, lambaları yanıyor mu, lastikleri kabak mı ve de frenleri tutuyor mu diye 9 1 Yanıtla
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