Araç sahipleri dikkat! MTV ödemesi için son gün yaklaşıyor

Motorlu Taşıtlar Vergisi senede 2 kez olmak üzere araç sahipleri tarafından yatırılıyor. Bu yılın ilk MTV taksiti için son gün yaklaşıyor. Son günü kaçıranları ceza bekleyen MTV ödemeleri Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden 02:00 ile 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde önemli değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüzde 36.2 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne özel olarak yüzde 25 oranında uygulanacak.

MTV ödemeleri alternatif olarak anlaşmalı bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılığından yapılabilmektedir. Ayrıca PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları grubunda 2022 yılında en yüksek MTV 62 bin 633 lira olurken en düşük MTV ise 136.25 lira olarak belirlendi.

SON GÜN 31 OCAK

MTV ödemeleri her yıl Ocak ayında ve Temmuz ayında olmak üzere iki defa yapılıyor. Ocak ayında yapılan ödemeler 1 Ocak – 31 Ocak tarihlerinde, Temmuz ayında yapılacak olan ödemeler 1 Temmuz - 31 Temmuz tarihlerinde gerçekleşiyor.

MTV GEÇ ÖDEME CEZASI

Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan maddeye göre, tescil edilmiş araçlar vergiye tabidir. MTV borcu ocak ve temmuz ayında mükellefin araç plakasına işler. Mükellef vergi dairesinden ve anlaşmalı bankalardan MTV borcunu ödeyebilir. Fakat MTV'nin ilk taksiti gecikmeye düşerse yani ödenmezse ikinci MTV taksitine gecikme faizi yansıtılır. Eğer iki taksitte ödenmezse mükellef olan kişinin adresine uyarı mektubu yollanır. Daha sonraki işlemlerde ise T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kişinin banka hesaplarına haciz işlemi başlatılır.

MTV GECİKME FAİZİ

MTV gecikme faizi borçların ödenmediği durumda ilk etapta uygulanan cezadır diyebiliriz. MTV gecikme faizi 2020 itibarıyla yüzde 1,6 olarak belirlenmiştir. MTV ödemesini geciktiren kişilere bu şekilde faiz uygulanarak cezai işlem uygulanmaktadır.

MTV ÖDENMEZSE ARAÇ BAĞLANIR MI?

MTV borcu ödemeyenlere önce gecikme faizi uygulanır. Daha sonra Vergi Dairesi tarafından uyarı gönderilir. Bir sonraki aşamalar banka hesaplarına haciz konulur. Haciz işlemi ile araç bağlanabilir. Vergi borcu olan kişi gecikme faizi ile beraber borcunu kapatırsa haciz işlemi durdurulur.