Motorine büyük zam geliyor: 1 lira 36 kuruş - Son Dakika
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Motorine büyük zam geliyor: 1 lira 36 kuruş

07.06.2023 00:31

Döviz ve petrol fiyatlarında yükseliş pompaya zam olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 1 lira 36 kuruş arttı.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren akaryakıta kallavi bir zam geldi. Motorinin litresi 1 lira 36 kuruş arttı.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 20 lira 79 kuruşa, Ankara'da 21 lira 19 kuruşa, İzmir'de ise 21 lira 30 kuruşa yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motorine büyük zam geliyor: 1 lira 36 kuruş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motorine büyük zam geliyor: 1 lira 36 kuruş - Son Dakika
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