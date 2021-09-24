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Aracı kurumların hisse senedi işlem hacmi ilk yarıda 7,8 trilyon lira oldu - Son Dakika

Aracı kurumların hisse senedi işlem hacmi ilk yarıda 7,8 trilyon lira oldu

24.09.2021 10:32
Aracı kurumların hisse senedi işlem hacmi ilk yarıda 7,8 trilyon lira oldu, System.String[]

Aracı kurumların hisse senedi piyasası işlem hacmi, yılın ilk yarısında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 68 artarak 7,8 trilyon liraya yükseldi.

Aracı kurumların hisse senedi piyasası işlem hacmi, yılın ilk yarısında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 68 artarak 7,8 trilyon liraya yükseldi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinden (TSPB) yapılan açıklamaya göre, 2020'nin ilk yarısında 4,6 trilyon lira olan hisse senedi işlem hacimleri bu yılın aynı döneminde 7,8 trilyon liraya ulaştı.

Yılın ilk yarısında sabit getirili menkul kıymet ve repo haricinde tüm piyasalardaki işlem hacimleri geçen yılın aynı dönemine göre arttı.

Hisse senedi işlem hacmindeki artışta en büyük etken, yerli bireysel yatırımcıların gerçekleştirdiği işlemler oldu. Geçen yılın ilk yarısında 3,2 trilyon lira olan yerli bireysel yatırımcıların hisse senedi işlem hacimleri, yüzde 59 artarak 5 trilyon liraya çıktı. Bu artışla 7,8 trilyon lira olan hisse senedi işlem hacminin yüzde 65'i yerli bireysel yatırımcılar tarafından gerçekleştirildi.

Hisse senedi işlem hacimlerindeki artışta, yerli bireysel yatırımcıların yanı sıra yurt dışı kurumların gerçekleştirdiği işlemlerin de önemli payı oldu. Yurt dışı kurumların hisse senedi işlem hacmi 2 kat artarak 2 trilyon liraya çıktı. Bu yılın ilk yarısı itibarıyla hisse senedi işlem hacminin yüzde 74,4'ü yerli yatırımcılar, yüzde 25,6'sı ise yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirildi.

İnternetin payı yüzde 57,4'e çıktı

Geçen yılın ilk çeyreğinden itibaren artışa geçen ve 2021'in ilk çeyreğinde rekor düzeye ulaşan Türkiye sermaye piyasası işlem hacimleri, yılın ikinci çeyreğinde Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşe paralel azalan yerli yatırımcı ilgisinin de etkisiyle repo ve opsiyon işlemleri haricinde düşüşe geçti.

Yılın ilk çeyreğinde 5,2 trilyon lira olan hisse senedi işlem hacimleri, ikinci çeyrekte yüzde 50 düşerek 2,6 trilyon liraya geriledi.

Aracı kurumların şube ve irtibat bürosu sayıları artsa da salgın nedeniyle yaşanan kapanmalar ve internet kanalına artan ilgi nedeniyle hisse senedi işlem hacminde internet ve doğrudan piyasa erişimi kanallarının payı yükseldi.

Yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen hisse senedi işlem hacminin yüzde 57,4'ü internet üzerinden gerçekleştirildi. Doğrudan piyasa erişimi kanalının hisse senedi toplam işlem hacmindeki payı ise yüzde 12,7 oldu.

İlk yarıda 23 şirketten 11,4 milyar lira büyüklüğünde halka arz

Yatırımcı ilgisi nedeniyle geçen yılın ikinci çeyreğinden itibaren artışa geçen, aracı kurumların müşterilerine hisse senedi işlemleri için kullandırdığı krediler, 2021'nin ikinci çeyreğinde de büyümeye devam etti.

Haziran 2020'de 4,3 milyar lira olan yatırımcıların kullandığı kredi hacmi, yüzde 97 artarak 8,5 milyar liraya çıktı. Kredi kullanan yatırımcı sayısı ise aynı dönemde hisse senedi yatırımcı sayılarındaki artışa paralel olarak yüzde 73 artarak 29 bin kişiye yaklaştı.

Artan yatırımcı ilgisiyle birlikte yılın ilk yarısında şirketler halka arza yoğun ilgi gösterdi. İlk yarıda 23 şirket, 11,4 milyar lira büyüklüğünde halka arz gerçekleştirdi. Halka arz edilen şirket sayısı, 2012'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye işaret etti.

Halka arzların yanı sıra 667 adet özel sektör tahvil-bono ihracı gerçekleştirildi. Tahvil-bono ihraçlarıyla özel sektörün sermaye piyasalarından sağladığı toplam kaynak ise yüzde 15 artışla 131 milyar TL oldu.

Aracı kurumların karı 3 milyar lira oldu

Geçen yılın üçüncü çeyreğinden itibaren artışa geçen aracı kurum çalışan sayısındaki artış hızı yavaşlasa da 2021'in ikinci çeyreğinde de devam etti. 2020 sonunda 5 bin 533 olan çalışan sayısı, 6 bin 78'e yükseldi. Kadın çalışanların oranı yüzde 43'e çıktı.

Aracı kurumların şube ve irtibat bürolarının sayısı da artmaya devam etti. Yıl sonu itibarıyla 278 olan şube sayısı, 295'e yükseldi. İrtibat bürosu sayısı ise 21 adet artarak 116'ya ulaştı.

Aracı kurumların toplam gelirleri ilk çeyreğe göre yüzde 25 düştü. İkinci çeyrekte yaşanan düşüşe rağmen aracı kurumların 6 aylık gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artarak 5,7 milyar liraya çıktı. Giderler ise yüzde 53 artarak 2,3 milyar lira oldu. Aracı kurumların, ilk yarıdaki karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 62 artarak 3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Yatırımcı, İnternet, Türkiye, Bono, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aracı kurumların hisse senedi işlem hacmi ilk yarıda 7,8 trilyon lira oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Aracı kurumların hisse senedi işlem hacmi ilk yarıda 7,8 trilyon lira oldu - Son Dakika
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