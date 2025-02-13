Aralık'ta Cari Açık 4,6 Milyar Dolar

Ekonomi

Aralık ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 650 milyon dolar açık kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayı Ödemeler Dengesi Gelişmelerine göre Aralık ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 650 milyon dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2 milyar 466 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6 milyar 243 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere göre, Aralık ayında cari açık yaklaşık 10,0 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 56,3 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi ile ikincil gelir dengesi sırasıyla 62,0 milyar dolar ve 72 milyon dolar fazla verirken, birincil gelir dengesi 15,8 milyar dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 3.148 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1.459 milyon dolar ve 2.142 milyon dolar oldu. Birincil gelir dengesi kalemi ise 1.668 milyon dolar net çıkış kaydetti.

Finans hesabı

2024 yılında cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4,7 milyar dolar, net portföy yatırımları 11,7 milyar dolar ve krediler 26,2 milyar dolar katkı verirken; net efektif ve mevduatlar 14,0 milyar dolar, ticari krediler 5,4 milyar dolar negatif yönlü etki etti. Merkez Bankası net rezerv artışı 0,5 milyar dolar oldu.

Aralık ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 1.138 milyon dolar olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 1.972 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 834 milyon dolar arttı.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 234 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 255 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımları Aralık ayında 1.479 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 77 milyon dolar net alış ve DİBS piyasasında 342 milyon dolar net satış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin Genel Hükümet ve diğer sektör ihraçlarında sırasıyla 297 milyon ABD doları ve 95 milyon dolar net satış, banka ihraçlarında ise 54 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar, diğer sektörler ve Genel Hükümet sırasıyla 2.816 milyon dolar, 1.211 milyon dolar ve 315 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Bankaların kredi kullanımlarındaki artış, 3.199 milyon dolar tutarındaki uzun vadeli kredilerden kaynaklandı. Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 512 milyon dolar net artış ve Türk lirası cinsinden 268 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 244 milyon dolar net artış kaydetti.

Resmi rezervlerde bu ay 1.557 milyon dolar net azalış oldu. - İSTANBUL