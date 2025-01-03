Aralık'ta Enflasyon Yüzde 1,03 Arttı

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.03 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 44,38 oldu.

TÜİK, aralık ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre; aralık ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 1,03 arttı, yıllık enflasyon yüzde 44,38 oldu.

(SÜRECEK)