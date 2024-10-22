Aralıklı Oruç Kalp Sağlığına Etki Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Aralıklı Oruç Kalp Sağlığına Etki Ediyor

Prof. Dr. Timur Timurkaynak, aralıklı orucun kan şekeri, insülin direnci ve kalp sağlığına faydalarını vurguladı.

22.10.2024 13:51
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Bayındır İçerenköy Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Timur Timurkaynak, aralıklı orucun kan şekerinin düzenlenmesi, insülin direncinin azaltılması ve kalp sağlığının desteklenmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, sağlık ve beslenme alanında popülerlik kazanan aralıklı oruç, kilo kontrolü ve metabolik sağlık açısından önemli faydalar sunan bir beslenme şekli olarak öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Timur Timurkaynak, metabolik sağlık için kilo kaybetme ihtiyacı olan bireylerde aralıklı orucun, çeşitli faydalar sağlayacağını belirtti.

Yapılan araştırmalara atıfta bulunarak aralıklı oruç uygulayan bireylerde kilo kontrolü, kan şekeri düzenlenmesi ve insülin direncinin azaltılması gibi faktörlerin iyileşebileceğini anlatan Timurkaynak, "Özellikle diyabet adayı olan bireyler üzerinde bu yeme düzeninin olumlu etkileri gözlemlendi. Ayrıca, aralıklı oruç uygulamasının kalp sağlığını destekleyebileceği, beyin fonksiyonlarını geliştirebileceği ve konsantrasyonu artırabileceği yönünde bulgular bulunuyor. Sigarayı bırakmak, düzenli egzersiz yapmak, kilo vermek ve tansiyon, kolesterol gibi parametreleri kontrol altında tutmak kalp sağlığı için ne kadar önemliyse, aralıklı orucun da aynı şekilde fayda sağlayabileceği düşünülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan Kalp Cemiyeti tarafından bu yıl yayınlanan bir posterde, aralıklı orucun kalp hastaları için tehlikeli olabileceği ve ölüm riskini artırabileceğinin öne sürüldüğünü hatırlatan Timurkaynak, "Bu çalışmada hastalardan anket yoluyla veri toplandığı ve gözlemsel bir çalışma yapıldığından, bilimsel olarak sağlam bir temele dayandığı söylenemez." yorumunda bulundu.

"Sağlık sorunları olanlar, aralıklı oruca dikkat etmeli"

Timurkaynak, herhangi bir diyet uygulamasında olduğu gibi, aralıklı oruç yapacakların, öncesinde kişisel sağlık durumuna göre dikkatlice değerlendirme yapması gerektiğini vurgulayarak, "Özellikle ileri düzey şeker hastaları, insülin kullanan bireyler, düzenli ilaç kullananlar, kalp yetmezliği ve damar tıkanıklığı gibi sorunları olan kişilerin bu beslenme düzenine geçmeden önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerekiyor. Sağlıklı bireylerin ise doktor kontrolünde bu diyeti uygulamaları öneriliyor." şeklinde görüş belirtti.

Aralıklı oruç sırasında beslenilen saat diliminde sağlıklı gıdalar tüketmenin büyük önem taşıdığını vurgulayan Timurkaynak, şunları kaydetti:

"Uzun süre aç kalındıktan sonra, katkı maddeli ve şekerli gıdalarla beslenmek hem kalp sağlığına zarar verebilir hem de istenilen sonuçların elde edilmesini engelleyebilir. Bu nedenle, aralıklı oruç uygularken sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat edilmelidir. Aralıklı orucu sağlıklı bir yaşam biçimi haline getiren bireyler, eğer kilo vermek yerine kilo alıyorsa veya bu diyet nedeniyle rahatsızlık yaşıyorsa, bu beslenme tarzını bırakmaları ve başka bir yöntem denemeleri daha uygun olacaktır."

Kaynak: AA

Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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