Aralıkta doğrudan ve portföy yatırımlarında net giriş gerçekleşti

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, aralıkta doğrudan yatırımlar kaynaklı 317 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 1 milyar 690 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Aralık 2023 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, aralıkta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 317 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 1 milyar 690 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 1 milyar 187 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetlerinde de 1 milyar 154 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 129 milyon dolar ve genel hükümet 1 milyar 285 milyon dolar net geri ödeme ve diğer sektörler 401 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 199 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında, yabancı para cinsinden 1 milyar 633 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 44 milyon dolar olmak üzere toplamda 1 milyar 677 milyon dolarlık net artış gerçekleşti.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, diğer sektörler ve genel Hükümet sırasıyla 686 milyon doları ve 369 milyon doları net kullanım gerçekleştirirken, bankalar 401 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde kasımda 1 milyar 978 milyon dolarlık net artış oldu.

Yıl sonu güncellemeleri

"Revizyon Politikası" doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları kapsamında, Ödemeler Dengesi İstatistikleri'nde 2019 yılından itibaren hizmetler dengesi, birincil gelir dengesi, doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlar kalemleri başta olmak üzere çeşitli güncellemeler yapıldı.

Söz konusu güncellemelerle "Cari İşlemler Hesabı" ile "Finans Hesabı" kalemleri ve dolayısıyla "Net Hata ve Noksan" kalemi etkilendi.

Yapılan güncellemeler sonucunda Net Hata ve Noksan kalemi, 2019 yılında 176 milyon dolar, 2020 yılında 253 milyon dolar, 2021 yılında 419 milyon dolar, 2022 yılında 258 milyon dolar ve 2023 yılının Ocak-Kasım dönemi için 434 milyon dolar olarak güncellenmiştir.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2022 Ocak-Aralık 2023 Aralık 2023 Ocak-Aralık A- CARİ İŞLEMLER HESABI -49.085 -2.091 -45.150 1. İhracat 253.352 22.656 251.166 2. İthalat 342.952 27.242 337.725 Mal Dengesi -89.600 -4.586 -86.559 3. Hizmet Gelirleri 88.950 7.688 99.884 4. Hizmet Giderleri 39.285 5.114 47.855 Mal ve Hizmet Dengesi -39.935 -2.012 -34.530 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 8.418 1.720 11.504 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 17.197 1.953 22.717 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -48.714 -2.245 -45.743 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler -371 154 593 B. SERMAYE HESABI -35 -8 -205 C. FİNANS HESABI -35.247 -5.160 -54.023 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 4.935 721 5.964 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 13.666 1.038 10.642 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 4.495 -364 2.995 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -9.177 1.326 11.339 11.1. Hisse Senetleri -4.038 1.187 1.387 11.2. Borç Senetleri -5.139 139 9.952 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 3.668 989 2.829 12.1. Merkez Bankası 0 0 0 12.2. Genel Hükümet 11 108 151 12.3. Bankalar -5.092 104 1.475 12.4. Diğer Sektörler 8.749 777 1.203 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 43.856 4.142 43.830 13.1. Merkez Bankası 7.379 -23 13.581 13.2. Genel Hükümet 1.170 369 213 13.3. Bankalar 16.333 1.845 21.395 13.4. Diğer Sektörler 18.974 1.951 8.641 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -13.873 3.061 8.668 D. NET HATA VE NOKSAN 26.184 -1.083 -10.695 GENEL DENGE -12.311 -1.978 2.027 E. REZERV VARLIKLAR 12.311 1.978 -2.027 14. Resmi Rezervler 12.311 1.978 -2.027 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0

Kaynak: AA