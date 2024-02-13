Aralıkta doğrudan ve portföy yatırımlarında net giriş gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Aralıkta doğrudan ve portföy yatırımlarında net giriş gerçekleşti

Aralıkta doğrudan ve portföy yatırımlarında net giriş gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, aralıkta doğrudan yatırımlar kaynaklı 317 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 1 milyar 690 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

13.02.2024 10:43  Güncelleme: 10:47
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, aralıkta doğrudan yatırımlar kaynaklı 317 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 1 milyar 690 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Aralık 2023 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, aralıkta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 317 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 1 milyar 690 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 1 milyar 187 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetlerinde de 1 milyar 154 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 129 milyon dolar ve genel hükümet 1 milyar 285 milyon dolar net geri ödeme ve diğer sektörler 401 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 199 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında, yabancı para cinsinden 1 milyar 633 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 44 milyon dolar olmak üzere toplamda 1 milyar 677 milyon dolarlık net artış gerçekleşti.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, diğer sektörler ve genel Hükümet sırasıyla 686 milyon doları ve 369 milyon doları net kullanım gerçekleştirirken, bankalar 401 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde kasımda 1 milyar 978 milyon dolarlık net artış oldu.

Yıl sonu güncellemeleri

"Revizyon Politikası" doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları kapsamında, Ödemeler Dengesi İstatistikleri'nde 2019 yılından itibaren hizmetler dengesi, birincil gelir dengesi, doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlar kalemleri başta olmak üzere çeşitli güncellemeler yapıldı.

Söz konusu güncellemelerle "Cari İşlemler Hesabı" ile "Finans Hesabı" kalemleri ve dolayısıyla "Net Hata ve Noksan" kalemi etkilendi.

Yapılan güncellemeler sonucunda Net Hata ve Noksan kalemi, 2019 yılında 176 milyon dolar, 2020 yılında 253 milyon dolar, 2021 yılında 419 milyon dolar, 2022 yılında 258 milyon dolar ve 2023 yılının Ocak-Kasım dönemi için 434 milyon dolar olarak güncellenmiştir.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2022 Ocak-Aralık2023 Aralık2023 Ocak-Aralık

A-CARİ İŞLEMLER HESABI-49.085-2.091-45.150
1.İhracat253.35222.656251.166
2.İthalat342.95227.242337.725

Mal Dengesi-89.600-4.586-86.559
3.Hizmet Gelirleri88.9507.68899.884
4.Hizmet Giderleri39.2855.11447.855

Mal ve Hizmet Dengesi-39.935-2.012-34.530
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler8.4181.72011.504
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler17.1971.95322.717

Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-48.714-2.245-45.743
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler-371154593
B.SERMAYE HESABI-35-8-205
C.FİNANS HESABI-35.247-5.160-54.023
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi4.9357215.964
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu13.6661.03810.642
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi4.495-3642.995
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu-9.1771.32611.339
11.1.Hisse Senetleri-4.0381.1871.387
11.2.Borç Senetleri-5.1391399.952
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi3.6689892.829
12.1.Merkez Bankası000
12.2.Genel Hükümet11108151
12.3.Bankalar-5.0921041.475
12.4.Diğer Sektörler8.7497771.203
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu43.8564.14243.830
13.1.Merkez Bankası7.379-2313.581
13.2.Genel Hükümet1.170369213
13.3.Bankalar16.3331.84521.395
13.4.Diğer Sektörler18.9741.9518.641

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-13.8733.0618.668
D.NET HATA VE NOKSAN26.184-1.083-10.695

GENEL DENGE-12.311-1.9782.027
E.REZERV VARLIKLAR12.3111.978-2.027
14.Resmi Rezervler12.3111.978-2.027
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri000

Kaynak: AA

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