Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı Play-off Oynamaya Hak Kazandı

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Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, ilk kez mücadele ettiği KFC Kadınlar 1. Ligi'nde 20. hafta karşılaşmasında Yeşilyurt'u 3-0 yenerek, play-off oynamaya hak kazandı.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın, tarihe geçen bir sezon yaşadıklarını vurgulayarak, "İlk sezonumuzda play-off'ta yer alacak olmak bizim ve Türk sporu için önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar birçok branşta spora destek verdiklerini belirten Ayyarkın, şunları kaydetti:

"İlk gün de söylediğim gibi hedefimiz; milli takımlar seviyesinde zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmek, maçlara gelmek için heyecan ve mutluluk duyan, rakibe saygılı, takıma sadık bir taraftara sahip olarak sporcusu, teknik ekibi ve taraftarıyla örnek bir spor kulübü olmak. Hedefe giden yolda, ilk sezonumuzda elde ettiğimiz bu başarı, kulübümüzün ve sporcularımızın azmi ve yeteneğinin bir göstergesidir. Play-off yolculuğumuzda aynı kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Başta sporcularımız ve başantrenörümüz Suphi Doğancı olmak üzere; tüm teknik ekibe ve yönetim kuruluna teşekkürlerimi sunuyorum."

Başantrenör Suphi Doğancı ise sezona Sultanlar Ligi'ne katılabilme hedefiyle başladıklarını aktararak, "Bu hedefe ulaşabilmek için adım adım ilerleyerek yol almamız gerekiyordu. İlk adım, lig etabını ilk 4 içinde bitirmek ve play-off'lara katılma hakkını kazanabilmekti. Bu önemli adımı lig tamamlanmadan başardığımız için çok mutluyuz, kulüp tarihinin ilk senesinde böyle bir başarı elde ettiğimiz için çok gururluyuz. Yüksek bir konsantrasyonla bu turnuvada da başarılı olacağımıza inanıyor; tüm ekip arkadaşlarımı ve sporcu kardeşlerimi kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.