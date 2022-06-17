Aras Kargo'nun Baş Hukuk Müşaviri en etkili hukuk müşavirleri listesinde - Son Dakika
Üye Girişi

Aras Kargo'nun Baş Hukuk Müşaviri en etkili hukuk müşavirleri listesinde

17.06.2022 11:22
Aras Kargo'nun Baş Hukuk Müşaviri en etkili hukuk müşavirleri listesinde

Alanında en yetkin avukatların 33 yıldır analizini gerçekleştiren The Legal 500'ün, en etkili kurumsal hukuk müşavirlerinin belirlediği liste GC Powerlist Türkiye açıklandı.

Alanında en yetkin avukatların 33 yıldır analizini gerçekleştiren The Legal 500'ün, en etkili kurumsal hukuk müşavirlerinin belirlediği liste GC Powerlist Türkiye açıklandı. Aras Kargo Baş Hukuk Müşaviri Yiğitcan Bozoğlu en yetkin hukuk müşavirleri listesinde yer aldı.

33 yıldır 150'den fazla ülkede hukuk firmalarının ve avukatların güçlü yönlerini, yetkinliklerini analiz eden Legal 500 GC Powerlist: Türkiye araştırma sonuçlarını tamamladı. Araştırmalarını, dünya hukuk firmalarından gelen görüşlere ve hukuk piyasasında yer alan deneyimli ekiplerinin araştırma verilerine göre hazırlayan Legal 500, İstanbul'da düzenlediği törenle listeye giren hukuk müşavirlerini açıkladı.

Alanında fark oluşturan, katkı sağlayan, ileri taşıyan ve örnek teşkil eden inovasyon modelleri geliştiren avukatların dahil edildiği GC Powerlist Türkiye listesine girmeye hak kazanan isimlerden biri de Aras Kargo Baş Hukuk Müşaviri Yiğitcan Bozoğlu oldu. Türkiye'nin en etkili hukuk müşavirleri arasında gösterilen Yiğitcan Bozoğlu 31 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleşen resepsiyonda ödülünü aldı.

"Legal 500 GC Powerlist listesinde olmaktan çok mutluyum"

Gecede ödül alan Bozoğlu, "Legal 500 GC Powerlist listesinde olmaktan çok mutluyum. Bu bize, strateji ve iş sonuçlarımızın doğru noktada olduğunu gösteriyor. Ekip arkadaşlarım adına aldığım bu ödüle layık gören meslektaşlarıma teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
16. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri İstanbul'da başladı 16. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri İstanbul'da başladı İstanbul'da Sahte Evrakla Yabancılara 'Oturma İzni' Düzenleyen Şirkete Operasyon İstanbul'da Sahte Evrakla Yabancılara 'Oturma İzni' Düzenleyen Şirkete Operasyon TÜGİAD, iş birliği fırsatları için gittiği Macaristan'da büyük ilgi gördü TÜGİAD, iş birliği fırsatları için gittiği Macaristan'da büyük ilgi gördü
Kaynak: İHA

Araştırma, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aras Kargo'nun Baş Hukuk Müşaviri en etkili hukuk müşavirleri listesinde - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:50 Polise yumruk atan Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında 3 ayrı suçlama yer aldı
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
17:26 Putin'den "gıda krizi" açıklaması: Fiyatlar çok daha güçlü artacak, bunun sorumlusu ABD ve Avrupa
17:22 Emirgan Korusu'nda 130 ağacın izinsiz kesildiği ihbarı sonrası İBB'den açıklama geldi
17:21 Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu
17:08 Fenerbahçe Beko'da beklenen oldu! Koç Djordjevic ile yollar ayrıldı
16:41 Meral Akşener'in önünü kesen çocuklar ağlayarak: Ekonomik koşullar nedeniyle test kitabı alamadım
16:16 Sadio Mane'den tartışılacak açıklama: Evleneceğim kadın sosyal medya kullanmamalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 18:03:15. #1.11#
SON DAKİKA: Aras Kargo'nun Baş Hukuk Müşaviri en etkili hukuk müşavirleri listesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement