Aras Kargo'nun Baş Hukuk Müşaviri en etkili hukuk müşavirleri listesinde

Alanında en yetkin avukatların 33 yıldır analizini gerçekleştiren The Legal 500'ün, en etkili kurumsal hukuk müşavirlerinin belirlediği liste GC Powerlist Türkiye açıklandı. Aras Kargo Baş Hukuk Müşaviri Yiğitcan Bozoğlu en yetkin hukuk müşavirleri listesinde yer aldı.

33 yıldır 150'den fazla ülkede hukuk firmalarının ve avukatların güçlü yönlerini, yetkinliklerini analiz eden Legal 500 GC Powerlist: Türkiye araştırma sonuçlarını tamamladı. Araştırmalarını, dünya hukuk firmalarından gelen görüşlere ve hukuk piyasasında yer alan deneyimli ekiplerinin araştırma verilerine göre hazırlayan Legal 500, İstanbul'da düzenlediği törenle listeye giren hukuk müşavirlerini açıkladı.

Alanında fark oluşturan, katkı sağlayan, ileri taşıyan ve örnek teşkil eden inovasyon modelleri geliştiren avukatların dahil edildiği GC Powerlist Türkiye listesine girmeye hak kazanan isimlerden biri de Aras Kargo Baş Hukuk Müşaviri Yiğitcan Bozoğlu oldu. Türkiye'nin en etkili hukuk müşavirleri arasında gösterilen Yiğitcan Bozoğlu 31 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleşen resepsiyonda ödülünü aldı.

"Legal 500 GC Powerlist listesinde olmaktan çok mutluyum"

Gecede ödül alan Bozoğlu, "Legal 500 GC Powerlist listesinde olmaktan çok mutluyum. Bu bize, strateji ve iş sonuçlarımızın doğru noktada olduğunu gösteriyor. Ekip arkadaşlarım adına aldığım bu ödüle layık gören meslektaşlarıma teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL