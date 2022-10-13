Araştırmaya göre, dolandırıcılık kaynaklı kayıplar 55,3 milyar dolara yükseldi - Son Dakika
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Araştırmaya göre, dolandırıcılık kaynaklı kayıplar 55,3 milyar dolara yükseldi

13.10.2022 10:40
Araştırmaya göre, dolandırıcılık kaynaklı kayıplar 55,3 milyar dolara yükseldi

Global Anti Scam Alliance (GASA) ve ScamAdviser tarafından 48 ülkede hazırlanan Küresel Dolandırıcılık Durum Raporu'na göre, 2020'de 266 milyon olan dolandırıcılık vakaları yüzde 10,2 artış kaydederek 2021'de 293 milyona ulaştı.

Global Anti Scam Alliance (GASA) ve ScamAdviser tarafından 48 ülkede hazırlanan Küresel Dolandırıcılık Durum Raporu'na göre, 2020'de 266 milyon olan dolandırıcılık vakaları yüzde 10,2 artış kaydederek 2021'de 293 milyona ulaştı. Dolandırıcılık sonucu kaybedilen para miktarı ise bu süreçte yüzde 15,7 artarak 47,8 milyar dolardan 55,3 milyar dolara yükseldi.

Konuya dair hazırlanan raporda GASA, ülkelerin dolandırıcılık karnesini açıkladı. Buna göre, Brezilya, Gana, Nijerya, Kenya ve Suudi Arabistan gibi gelişmekte olan ülkeler, başta cep telefonları olmak üzere çevrim içi dolandırıcılıklarda büyük artış yaşandığını belirtti. Filipinlilerin yüzde 53'ü ise geçtiğimiz 3 ay içinde dolandırıcıların kendilerini de hedef aldığını söylerken, yüzde 11'i mağdur olduğunu aktardı.

Araştırma verilerinden hareketle, Avustralya ve Singapur gibi ülkeler, yatırım ve kripto alanlarında dolandırıcılığın artmaya devam ettiğini bildiriyor. Türkiye'de bir kripto borsası askıya alınarak 2 milyar dolarlık varlık dondurulurken, Kanada'nın yatırım dolandırıcılıklarında 164 milyon dolar zarar ettiği açıklandı. GASA'nın anketine katılan ABD vatandaşları ise dolandırıcılıklardan dolayı 575 milyon dolar kaybettiğini belirtiyor. Avustralya'da tüm dolandırıcılıkların yalnızca yüzde 13'ünün rapor edildiği tahmin edilen araştırmaya göre, Kanada'da dolandırıcılık vakalarının sadece yüzde 5'inin kolluk kuvvetlerine ulaştığı düşünülüyor. Bu oran İsrail'de yüzde 9 olarak öngörülürken, Hollanda ve Fransa'da da yüzde 12 ila 17 arasında değişiyor.

DOLANDIRICILIKTAN EN ÇOK 18-30 YAŞ ARASI BİREYLER ETKİLENİYOR

GASA tarafından yapılan araştırmaya göre Endonezya, dolandırıcılıkların yüzde 51'inin kaynağının sosyal medya olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde para kaybı bildiren her dört kişiden biri de bu çıktıyı savunarak dolandırıcılığın başlangıç noktası olarak sosyal medyayı işaret ediyor. Dolandırıcılıkların demografik grafiklerine bakıldığı zaman ise gençlerin yaşlılardan daha fazla hedef alındığı kaydediliyor. Finlandiya'da dolandırıcılıklardan yüzde 23,3'lük pay ile en olumsuz etkilenen yaş grubunun 18 ila 30 arasındaki bireyler oluyor. Bu bilgiyi doğrulayan Hollanda Twente Üniversitesi, gençlerin dolandırılma olasılığının daha yüksek olduğunun altını çiziyor.

DOLANDIRICILIKLA MÜCADELEDE KESİN ÇÖZÜM ARANIYOR

Dünya Ekonomik Forumu, küresel siber suçların yalnızca yüzde 0,05'inin yargıya taşındığını açıklarken, dolandırıcılığa karşı farkındalık yaratmak yoluyla önlem almak ise yetersiz kalıyor. Bireylerin daha fazla tedbir almasına ihtiyaç duyulduğunu açıklayan GASA, araştırma raporunu herkes için internet adresinden erişilebilir kılarken, çevrim içi dolandırıcılıkla mücadeleye yönelik somut eylemleri belirlemek için Küresel Dolandırıcılıkla Mücadele Zirvesi'ni düzenlediğini de duyuruyor.


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Kaynak: DHA

Brezilya, Nijerya, Gana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araştırmaya göre, dolandırıcılık kaynaklı kayıplar 55,3 milyar dolara yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Araştırmaya göre, dolandırıcılık kaynaklı kayıplar 55,3 milyar dolara yükseldi - Son Dakika
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