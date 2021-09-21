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Architect tüketici finansman modülünü yaygınlaştıracak anlaşmayı imzaladı - Son Dakika

Architect tüketici finansman modülünü yaygınlaştıracak anlaşmayı imzaladı

21.09.2021 11:33
Architect tüketici finansman modülünü yaygınlaştıracak anlaşmayı imzaladı, System.String[]

Türkiye'de her geçen gün fintech girişimlerine olan ilgi artmaya devam ediyor.

Türkiye'de her geçen gün fintech girişimlerine olan ilgi artmaya devam ediyor. Holdingler, bankalar, perakende ve teslimat şirketleri gibi farklı sektörlerden birçok kurum fintech şirketi kurmaya başladı. A101, Memorial ve English Home gibi önemli şirketleri ve 70 binin üzerinde insan kaynağını bünyesinde barındıran Turgut Aydın Holding, T.O.M. (Technology of Money) çatı markası altında tüketicilerin ihtiyaçlarına daha kolay ulaşmasını sağlayacak teknolojik altyapı için Architecht ile anlaşma imzaladı.

Türkiye ve yurtdışında çok sayıda bankanın ve finans kuruluşunun teknolojik altyapısını sağlayan Architecht, tüketici ve tedarikçilerine finansman hizmeti sunarak onların hayatlarını kolaylaştırmalarını amaçlayan T.O.M. ile finansman hizmetleri için teknolojik altyapı sağlama konusunda anlaşma imzaladı. Tüketicilerin ihtiyaçlarına daha kolay ulaşmasını amaçlayan Turgut Aydın Holding, kurduğu T.O.M. ile finansman şirketi lisansı alma sürecini başlattı. Holding, tüketicilerin isteklerini ulaşılabilir kılmak için attığı bu önemli adımda en güçlü teknoloji destekçisi olarak Architecht'i tercih ettiğini duyurdu. Architecht'in yüksek teknoloji ve güvenlik prensipleriyle geliştirdiği Finansman Modülü T.O.M. Digital tarafından A101 mağazaları başta olmak üzere Türkiye genelinde yaygınlaştırılarak müşterilere servis vermeye başlayacak.

FİNANS SEKTÖRÜNE MODÜLER FİNTECH ÇÖZÜMLERİ SUNUYOR

Konu hakkında görüşlerine yer verilen Architecht Genel Müdürü Mücahit Gündebahar şunları söyledi:

"Fintech sektörüne artan yoğun ilgiyle birlikte Architecht gibi teknolojik altyapı sağlayan şirketlere büyük sorumluluklar düşüyor. Finans dünyasının spesifik alanlarına odaklanan şirketlere, bankacılık alanında elde ettiğimiz tecrübeyle oluşturduğumuz güçlü finansal teknoloji çözümlerimizi bu şirketlerin ihtiyaçlarına göre modüler olarak sunabiliyoruz. T.O.M. Digital ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği bunun en güncel örneklerinden biridir. Turgut Aydın Holding bünyesinde kurulan T.O.M. Digital, Architecht'in geliştirdiği Finansman Modülünü yaygınlaştırarak geniş müşteri kitlelerinin kullanımına açacak. Bu modül sayesinde T.O.M. müşterilerinin ihtiyaçlarına esnek ödeme imkanlarıyla ulaşmalarını sağlamanın yanında tedarikçilere de alacaklarını nakde çevirme olanağı sunarak daha öngörülebilir bir tedarik süreci yürütmelerine zemin hazırlamış olacak. Ülkemizin en önemli gruplarından biri olan Turgut Aydın Holding şirketlerinden T.O.M.'un finansman sistemini Architecht teknolojisiyle hızlı ve güvenli bir şekilde ilerletmesi bizleri oldukça mutlu etti."


Architect tüketici finansman modülünü yaygınlaştıracak anlaşmayı imzaladı

Turgut Aydın, Türkiye, Finans, A101, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Architect tüketici finansman modülünü yaygınlaştıracak anlaşmayı imzaladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Architect tüketici finansman modülünü yaygınlaştıracak anlaşmayı imzaladı - Son Dakika
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