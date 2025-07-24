Ardahan Belediyesi Çalışanlarına 76 Bin TL Promosyon

Ardahan Belediyesi bünyesinde çalışanları kapsayan banka promosyon ihalesi tamamlandı. Belediyede çalışanlar, 76 bin TL banka promosyonu alacak.

Ardahan Belediyesi bünyesinde memur, kadrolu, sözleşmeli ve belediye şirketinde çalışan işçileri kapsayan banka promosyon ihalesi tamamlandı. En yüksek teklifi veren banka ile yapılan anlaşma gereği belediye çalışanlarına tek seferde 76 bin TL ödenmesi için imzalar atıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Faruk Demir, banka yetkilileriyle imzalanan promosyon protokolü sonrası şunları söyledi,

"2019'da göreve gelirken ne demişsek bugün de aynısını yapıyoruz. Benim için bütün çalışan arkadaşlarımın her biri çok kıymetlidir. Bakınız 6 buçuk yıldır bizim yönetimimizde tek gün bile maaşlar aksamamıştır. Sosyal Belediyecilik anlayışımız gereği asgari ücretin 2 misli tutarında çalışanlarımıza maaş verdik. Vermeye devam ediyoruz. Bunun yanı sıra belediyemizde 100 kişinin üzerinde bir istihdam sağladık. Tabi buna açılmasına vesile olduğumuz Tekstil fabrikalarında çalışan vatandaşlarımızı da eklersek oldukça yüksek bir rakamdan bahsedebiliriz. Serhat Ardahan'ımızın kalkınması ve işsizliğin azaltılmasındaki çok yönlü çalışma ve projelerimizin devam edeceğini belirterek, belediye personelimize alacakları promosyonun hayırlı olmasını diliyorum." - ARDAHAN