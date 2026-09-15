Ardahan çiçek balında sezonun son hasadı 36 bin kovanda tamamlandı

Arıcılar, coğrafi işaretli Ardahan çiçek balının 2026 yılı üretim sezonundaki son hasadını gerçekleştirdi.

Türkiye'de coğrafi işaret tesciline sahip ürünler arasında yer alan Ardahan çiçek balı, zengin bitki örtüsü, yüksek rakımlı meraları ve Kafkas arı ırkıyla üretilmesiyle kentin önemli ekonomik değerleri arasında bulunuyor.

Merkeze bağlı Çataldere köyünde düzenlenen hasat programına katılan Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, kovanlardan sezonun son balının alınmasına eşlik etti.

Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Yamlı, arıcılardan üretim süreci hakkında bilgi aldı.

2026 yılı bal hasat sezonunun ilk hasadına da katıldığını anlatan Yamlı, "Coğrafyamızda, Ardahan bölgesinde bu kadar zengin bitki ve çiçek çeşitliliğinin olduğu bir yerde balın da çok sağlıklı ve çok kaliteli olduğunu düşünüyoruz. Gerek yaptığımız araştırmalarda gerekse de yaptığımız tetkiklerde de bunun böyle olduğunu zaten hep beraber gördük." dedi.

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu da hasadın 635 üyenin yaklaşık 36 bin kovanında tamamlandığını, verimin bölge bölge değiştiğini söyledi.

Hasat programına İl Tarım ve Orman Müdürü Harun Akıllı ile Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın da katıldı.