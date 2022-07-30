Çiftçiye tohumu dağıtılan ata buğdayında yüksek verim bekleniyor - Son Dakika
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Çiftçiye tohumu dağıtılan ata buğdayında yüksek verim bekleniyor

30.07.2022 11:10
Çiftçiye tohumu dağıtılan ata buğdayında yüksek verim bekleniyor

Ardahan'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün çiftçilere 50 ton tohum dağıttığı ata buğdayı kavılcada yaklaşık yüzde 70 verim artışı bekleniyor.

Ardahan'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün çiftçilere 50 ton tohum dağıttığı ata buğdayı kavılcada yaklaşık yüzde 70 verim artışı bekleniyor.

Yörede yüzyıllardır ekilen ancak zamanla unutulmaya yüz tutan kavılca buğdayının üretimi yaygınlaşıyor. Bölgenin iklim koşullarına elverişli olan ve devlet desteğiyle üretiminin artırılması hedeflenen kavılcaya çiftçiler daha fazla ilgi gösteriyor.

Geçen yıl kuraklığa rağmen dönümde yaklaşık 150 kilogram verim alınan kavılcada, bu yıl yağışların da etkisiyle daha yüksek rekolte bekleniyor.

"Kuraklık etkenlerine karşı ülkemiz açısından çok kıymetli bir cevher"

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, AA muhabirine, kavılcanın yaklaşık 13 bin yıllık mazisinin olduğunu söyledi. Cineviz, şöyle konuştu:

"Özellikle olumsuz iklim koşullarına ve toprak yapısına adaptasyon yeteneği son derece yüksek bir çeşit. Bu nedenle önümüzdeki dönemlerde yaşanması muhtemel kuraklık etkenlerine karşı ülkemiz açısından düşünüldüğünde çok kıymetli bir cevher. Bizler bu buğdayın yaygınlaştırılması, aynı zamanda verimliliğinin artırılmasına yönelik gayretli bir çalışma içindeyiz. Çünkü kavılca buğdayı Anadolu topraklarının öz evladı."

Cineviz, bu yıl 50 ton kavılca buğdayını üretici eliyle toprakla buluşturduklarını dile getirerek, "Geldiğimiz noktada hasat beklentimiz oldukça yüksek. İklim şartlarının da olumlu olması başta üreticilerimizin yüzünü güldürdü, bizi de mutlu etti. Aynı zamanda alım garantili bir modeli de bu proje kapsamında hayata geçirmiş olduk." dedi.

"100 ton kavılcayı üreticimize vermeyi planlıyoruz"

Geçen yıl kuraklığa rağmen dönümde yaklaşık 150 kilogram verim aldıklarını, bu yıl ise yağışların da etkisiyle dönümde 200-250 kilogram verim beklendiğini söyleyen Cineviz, "Önümüzdeki yıl hem üretimi hem üreticiyi artırmayı planlıyoruz. Bu kapsamda bu yıl 50 ton kavılca dağıttık. Önümüzdeki yıl 100 ton kavılcayı hibe yoluyla üreticimize vermeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Üretici Muammer Bulga da ilk ekimde yüksek verim almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

400 dönümlük arazisinin 40 dönümünü kavılcaya ayırdığını belirten Bulga, "Seneye nasipse bunun 2-3 hatta 4 katı kadar ekim yapmayı planlıyorum. Bunun satış garantisinin olması bizi çok mutlu etti. Bu nedenle devletimizden Allah razı olsun. Özellikle bu alanda büyük emekleri olan Ardahan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Ardahan, Fatih, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftçiye tohumu dağıtılan ata buğdayında yüksek verim bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çiftçiye tohumu dağıtılan ata buğdayında yüksek verim bekleniyor - Son Dakika
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