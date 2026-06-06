Ardahan Üniversitesi'nde Tarımsal Ekim Başladı - Son Dakika
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Ardahan Üniversitesi'nde Tarımsal Ekim Başladı

Ardahan Üniversitesi\'nde Tarımsal Ekim Başladı
06.06.2026 11:46
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Üniversite kampüsünde yeşil mercimek, kırmızı mercimek ve nohut ekimi yapıldı, eğitim desteklenecek.

Ardahan Üniversitesi kampüs alanında tarımsal üretimi teşvik etmek ve öğrencilerin uygulamalı eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla ilk kez yeşil mercimek, kırmızı mercimek ve nohut ekimi gerçekleştirildi.

Üniversitenin uygulama alanlarında yapılan ekim çalışmalarıyla hem bölge tarımına uygun ürünlerin gelişimi gözlemlenecek hem de öğrencilere teorik bilgilerini sahada uygulama fırsatı sunulacak. Akademisyenlerin gözetiminde yürütülen proje kapsamında ekilen ürünlerin gelişim süreçleri düzenli olarak takip edilecek.

Üniversite kampüsünde hayata geçirilen tarımsal faaliyetlerin akademik ve bölgesel kalkınma boyutuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu inovatif yaklaşımlarla atıl durumdaki arazileri yeniden üretime kazandırmayı vizyon edindiklerini ifade etti. Türkiye'de ilk kez bir üniversite kampüsünde nohut ve mercimek ekimi yapıldığına işaret eden Rektör Emiroğlu, projenin stratejik hedeflerini şu sözlerle aktardı:

"Bu projeyle yerel ürün desenini çeşitlendirmeyi, böylece bölge çiftçisinin ekonomik girdi kapasitesini artırarak tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyoruz. Ardahan'ın yüksek makine parkı kapasitesine rağmen tarlaların verimli kullanılamaması sorununa çözüm üretmek ve küresel gıda güvenliği bağlamında yerel arzı tahkim etmek amacındayız. Mülki idare ve ilgili tüm paydaşlarımızın desteğiyle hayata geçirdiğimiz bu projenin, hem beşeri hem de hayvansal besleme ihtiyacını karşılayarak bölgesel kalkınmaya stratejik bir katkı sunacağı kanaatindeyiz."

Kampüs içerisinde ilk kez gerçekleştirilen yeşil mercimek, kırmızı mercimek ve nohut ekimiyle birlikte hem eğitim hem de bilimsel araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Proje kapsamında hasat döneminde elde edilecek sonuçların değerlendirilerek yeni tarımsal çalışmaların planlanması amaçlanıyor. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ardahan Üniversitesi'nde Tarımsal Ekim Başladı - Son Dakika

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