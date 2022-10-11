Ardahanlı esnaf işçi sıkıntısı yaşanıyor

ARDAHAN - Ardahan'da bir çok işyerinin camında "Bay-bayan işçi alınacaktır" yazılı kağıtlarla işçi aranıyor.

Ardahan'da işyeri sahipleri, işyerlerinde çalışmak için eleman aradıklarını ama kentte eleman bulamadıklarını söyledi. Çalışan bulunamadığı için işveren işçi ithalatını telaffuz etmeye başladı. Ardahan merkez ve ilçelerinde çalışacak vasıflı ve vasıfsız eleman bulunamıyor. Yerel gazetelerin insan kaynakları eklerine bakıldığında yüzlerce 'eleman aranıyor' ilanı bulunuyor, ancak eleman hele de kalifiye eleman bulmak imkansız. Gazetelere verilen sayfa sayfa ilanlar da çare olmazken işyeri sahipleri işyeri camlarına 'eleman aranıyor' yazısını asmaya başladı.

İşletme sahibi, Deniz Özer, "Aylardır eleman sıkıntısı yaşıyoruz. Şu anda işletmelerin birçoğunun camında 'eleman aranıyor' yazısı mutlaka vardır. Kalifiyeli elemandan artık vazgeçtik, normal çırak eleman da bulamıyoruz. Ardahan'da bu konuda büyük sıkıntı var. Kim diyorsa iş yok bu doğru değil 'iş var eleman yok' dedi.

Soner Bay ise eleman sıkıntısını üniversite öğrencileriyle gidermeye çalıştıklarını söyleyerek, "Servis elemanı veya usta gibi ara elemanlarını bulmakta zorlanıyoruz. Her yıl bu sıkıntıyı yaşıyorduk ama bu dönem daha yoğun. Onun için Üniversitenin açılmasını bekliyoruz. Yarı zamanlı eleman çalıştırabilmek için. Personel konusunda büyük bir sıkıntı var. Bu iş bir şekilde çözülmeli çünkü her iş yeri aynı sorunu yaşıyor" dedi.