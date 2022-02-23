Arı Yetiştiriciliği Kursuna yoğun ilgi - Son Dakika
Üye Girişi

Arı Yetiştiriciliği Kursuna yoğun ilgi

23.02.2022 11:03
Arı Yetiştiriciliği Kursuna yoğun ilgi

Çukurova Belediyesi'nce açılan "Arı Yetiştiriciliği Kursu" yoğun ilgi görüyor.

Çukurova Belediyesi'nce açılan "Arı Yetiştiriciliği Kursu" yoğun ilgi görüyor.

Çukurova Belediyesi Tesisler Müdürlüğü'nce ve Çukurova Halk Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle, Yüzüncüyıl Cemevinde "Arı Yetiştiriciliği" kursu açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kursta, arı bakımından besleme tekniklerine, hastalık ve zararlılarla mücadeleden modern arıcılık yöntemlerine, temel arıcılık kuralları, üretim süreçleri, arı türleri ve bal çeşitleri hakkında, uzman ziraat mühendisleri tarafından eğitimler veriliyor.

Eğitimlerde bilimsel ve teknik olarak dersler alan kursiyerler, sadece arı yetiştirmek ve bal üretmenin yollarını öğrenmiyor. Bal mumu üretiminden, propolis üretimine, bal arısının özelliklerinden, çoğaltılmasına, arı zehrinden, polen üretimine kadar pek çok alanda bilgi edinme fırsatı yakalıyor. Eğitimlere katılanlar arasında çok sayıda kadının olması dikkat çekerken, kursiyerler eğitimlerden sonra bir an önce arı yetiştiriciliğine başlamanın heyecanını yaşıyor.

Arı yetiştiriciliği kursunda eğitim veren ziraat mühendisi Gülşah Kılıçaslan, Çukurova'da arıcılığın yaygın ve bal üretiminde Adana ve Mersin'in önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Eğitim süresi içinde balarısı ırkları, koloni bireyleri, mevsimsel bakım, bal üretimi, diğer arı ürünlerinin üretimi, ana arı yetiştiriciliği, arı sağlığı konularında bilgiler verildiğini, arı yetiştiriciliğinin tarımsal gelişim içerisinde her zaman yer aldığını anlatan Kılıçaslan, Çukurova Belediyesi'nin açtığı bu kurslarla, vatandaşların yeni iş imkanları oluşturma şansı yakaladıklarını belirtti.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, arıcılık kursuna ilginin büyük olmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini belirterek, amaçlarının istihdama ve doğru-verimli üretime katkı sağlamak olduğunu ifade etti. Bölgede var olan arıcılığın önemini artırmak istediklerini söyleyen Çetin, bu kurslarla teorik eğitimlerin dışında, kırsalda da pratik ve uygulamalı eğitimlerin verildiğini, bundan da vatandaşların memnun olmasından dolayı ayrı bir keyif yaşadıklarını söyledi. - ADANA

Arı Yetiştiriciliği Kursuna yoğun ilgi
Arı Yetiştiriciliği Kursuna yoğun ilgi
Arı Yetiştiriciliği Kursuna yoğun ilgi

YORUMLAR
500
MANGAL YÜZÜNDEN BİRBİRLERİNİ VURMUŞLAR MANGAL YÜZÜNDEN BİRBİRLERİNİ VURMUŞLAR Baba yadigarı 5 liranın sahibini arıyor Baba yadigarı 5 liranın sahibini arıyor

Çukurova, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Arı Yetiştiriciliği Kursuna yoğun ilgi - Son Dakika


Son Dakika
11:04 23 şubat altının gram fiyatı 841 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:03 Kadın apartman görevlisi sesli müzik dinlediği için uyarmıştı! İlk önce cinsel şiddet uyguladı ardından öldürdü
11:02 Emekliye zamlı ikramiye için masadaki 3 formül! Kim ne kadar alacak?
11:02 Emekliye zamlı ikramiye için masadaki 3 formül! Kim ne kadar alacak?
10:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektrikte indirimli tarife için son günler
10:46 Muhalefet zirvesi öncesi 4 temel madde: Demokrasi, üretim, liyakat ve sosyal devlet
10:32 "O Ses Türkiye" yarışmacısına İstanbul'da silahlı saldırı: Hayati tehlikesi yok!
10:31 Bitki örtüsünün ardında gizli kalmış! Binlerce yıllık mağara, hayvanlarını otlatırken tesadüfen karşılarına çıktı
10:28 Savaşın eşiğindeki Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi'nden "Bizi NATO'ya alın" çağrısı
10:24 Baba dizisinde dün akşam neler oldu? Emin ve Kadir yüzleşmesinde neler yaşandı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 11:12:43. #1.11#
SON DAKİKA: Arı Yetiştiriciliği Kursuna yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement