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Arıcılar başkanını seçiyor - Son Dakika

Arıcılar başkanını seçiyor

25.09.2021 12:57
Arıcılar başkanını seçiyor, System.String[]

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği yeni Başkanını seçmek üzere delegelerle bir araya geldi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği yeni Başkanını seçmek üzere delegelerle bir araya geldi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği 6. Olağan Genel Kurulu, Türkiye'nin dört bir yanından gelen delege arıcıların katılımıyla başladı. Ankara'da bulunan Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda başlayan Genel Kurula oldukça yoğun bir katılım sağlandı.

Son Genel Başkan Ziya Şahin'in tekrar aday olduğu 6. Olağan Genel Kurulda 2 aday daha bakan olmak için yarışıyor. Sonuçların akşam saatlerinde belirlenmesi hedefleniyor. - ANKARA

Arıcılar başkanını seçiyor
Arıcılar başkanını seçiyor

Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Arıcılar başkanını seçiyor - Son Dakika Ekonomi


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