Arıcılar Ekstra Ücretle Karşılaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arıcılar Ekstra Ücretle Karşılaşıyor

16.07.2026 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakanlık arıcılardan kovan başına 100 lira ek ücret alacak, maliyetler artacak.

(MUĞLA) - Arıcılar, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün bal ormanları ve arı konaklama noktalarında faaliyet gösteren arıcılardan kovan başına 100 lira "Arı Konaklatma Ekosistem Hizmet Bedeli" alınmasına yönelik uygulamanın maliyetlerini önemli ölçüde artıracağını belirtti.

Orman Genel Müdürlüğü'nün 18 Haziran 2026 tarihinde yürürlüğe giren "Bal Ormanları ve Orman Alanlarında Yürütülecek Arıcılık Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ"i kapsamında, ormanlık alanlarda konaklayan arıcılardan kovan başına 100 lira "Arı Konaklatma Ekosistem Hizmet Bedeli" tahsil edilmesi öngörülüyor.

Bu bedel, Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi bütçesindeki "Hayvansal Ürünler, Bal Ormanları ve Arıcılık Gelirleri" hesabına gelir olarak kaydedilecek.

Sektör temsilcileri, düzenleme nedeniyle 500 kovanı bulunan bir arıcının 50 bin lira, bin kovanı bulunan bir üreticinin ise 100 bin lira ek ödeme yapması gerekeceğine dikkati çekerek, bunun özellikle gezgin arıcılık yapan üreticilerin maliyetlerini ciddi ölçüde artırabileceğini ifade etti.

Üreticiler, artan girdi maliyetleri nedeniyle sektörün zaten zor bir dönemden geçtiğini belirterek, yeni ücretlendirme yapılmasının bal üretimini olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Arıcılar Ekstra Ücretle Karşılaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
Denizli’de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde

16:39
Banyoda katletmişti Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
Banyoda katletmişti! Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:15
Altın yatırımcısını kahreden grafik
Altın yatırımcısını kahreden grafik
16:02
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 17:31:25. #7.12#
SON DAKİKA: Arıcılar Ekstra Ücretle Karşılaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.