Arjantin Merkez Bankası politika faizini 1000 baz puan düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Arjantin Merkez Bankası politika faizini 1000 baz puan düşürdü

Arjantin Merkez Bankası politika faizini 1000 baz puan düşürdü

Arjantin Merkez Bankası (BCRA), politika faizini 1000 baz puan düşürerek yüzde 50'ye indirdi. Faiz oranının yüzde 60'dan yüzde 50'ye düşürülmesi enflasyon beklentilerindeki hızlı ayarlamaya, mali çapanın güçlenmesine ve Hazine'nin dış ödemelerindeki daraltıcı parasal etkiye dayanıyor. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin para politikasında önemli değişiklikler yapması ve faiz oranlarını 5 kez düşürmesi piyasaları şaşırttı.

02.05.2024 22:11  Güncelleme: 22:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arjantin Merkez Bankası (BCRA), politika faizini 1000 baz puan düşürerek yüzde 50'ye indirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, politika faizinin düşürülmesine karar verildiği belirtildi.

Faiz oranının yüzde 60'dan yüzde 50'ye düşürüldüğü belirtilen açıklamada, söz konusu kararın enflasyon beklentilerindeki hızlı ayarlamaya, mali çapanın güçlenmesine ve Hazine'nin bu çeyrekte dış ödemelerindeki mevsimsellik nedeniyle oluşan daraltıcı parasal etkiye dayandığı kaydedildi.

Yıllık enflasyonun yüzde 288 olduğu Arjantin'de, Merkez Bankası'nın üç hafta içinde üçüncü faiz indirimine gitmesi piyasaları şaşırttı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin Aralık 2023'te göreve başlamasından bu yana para politikasında önemli bir değişikliğe gidilmiş ve Merkez Bankası faiz oranlarını 5 kez düşürmüştü.

Milei yönetimi, göreve gelmesinin ardından fiyat kontrollerini kaldırmış, Arjantin pesosunu dolar karşısında yüzde 50'den fazla devalüe edeceğini ve kamu harcamalarının kısılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Arjantin, Banka, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Arjantin Merkez Bankası politika faizini 1000 baz puan düşürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra ilk kez CHP’yi ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra ilk kez CHP'yi ziyaret edecek
21:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen CHP lideri Özel’den ilk sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen CHP lideri Özel'den ilk sözler
20:21 CHP lideri Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 10 bin liralık hediye CHP lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 bin liralık hediye
19:27 ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu
18:52 İşte tarihi görüşme sonrası detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye iadeiziyaret gerçekleştirecek İşte tarihi görüşme sonrası detaylar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iadeiziyaret gerçekleştirecek
21:17 Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor
18:52 Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu
17:20 Kriz giderek büyüyor TFF’den imza sayısına itiraz Kriz giderek büyüyor! TFF'den imza sayısına itiraz
16:44 Görüşmede dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi Görüşmede dikkat çeken detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi?
16:31 ABD’de hayatını kaybeden Yağmur Taktaş’ın mezarı açılacak ABD'de hayatını kaybeden Yağmur Taktaş'ın mezarı açılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 23:05:46. #1.13#
SON DAKİKA: Arjantin Merkez Bankası politika faizini 1000 baz puan düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement