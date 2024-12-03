Arnavutköy'de Kariyer ve İstihdam Fuarı Düzenleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Arnavutköy'de Kariyer ve İstihdam Fuarı Düzenleniyor

Arnavutköy\'de Kariyer ve İstihdam Fuarı Düzenleniyor

Arnavutköy Belediyesi, 5-8 Aralık tarihlerinde gençler ve iş arayanlar için kariyer ve istihdam fuarı düzenliyor. 100 firmanın katılacağı fuar, katılımcılara iş görüşmeleri ve uzman söyleşileri ile fırsatlar sunacak.

03.12.2024 23:09  Güncelleme: 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenecek fuarla, iş arayan vatandaşlar ile iş verenler bir araya gelecek. 5-8 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek kariyer ve istihdam fuarına 100 firmanın katılması bekleniyor.

Arnavutköy Belediyesi tarafından gençlerin ve iş arayan vatandaşların kariyer hedeflerini desteklemek ve istihdam imkanlarını artırmak amacıyla 5-8 Aralık tarihleri arasında kariyer ve istihdam fuarı düzenlenecek.

Nuri Pakdil Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan fuar, 40 farklı sektörü temsilen 100'e yakın firmayı bir araya gelecek. Katılımcılar, firmalarla birebir görüşme fırsatı yakalarken, sektörel trendler ve istihdam fırsatları hakkında bilgi edinebilecek.

Kariyer ve İstihdam Fuarı, iş dünyasına adım atmak isteyenler için toplu iş görüşmeleri, uzman söyleşileri ve uygulamalı atölyeler gibi etkinlikler sunuyor. Bu etkinlikler, katılımcılara profesyonel gelişim fırsatları sağlayarak bilgi ve deneyim kazanmalarına imkan tanıyacak.

Arnavutköy Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirecek bu fuar, gençlerin kariyer yolculuklarına rehberlik etmeyi, iş arayanların ise doğru iş fırsatlarına ulaşmasını sağlamayı hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Arnavutköy Belediyesi, Ekonomi, Aralık, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Arnavutköy'de Kariyer ve İstihdam Fuarı Düzenleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:23 Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib’e geliyoruz Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib'e geliyoruz
22:37 ABD’den korkunç silah hamlesi: Ukrayna’ya verilen füzeler Rusya’nın en derinine isabet edecek ABD'den korkunç silah hamlesi: Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek
22:23 Esad rejiminin tankları muhaliflerin eline geçti Esad rejiminin tankları muhaliflerin eline geçti
20:37 Güney Kore’de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı Güney Kore'de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı
19:20 Güney Kore’de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti
09:47 Masterchef’te korku dolu anlar Beyza bir anda yere yığılıp kaldı Masterchef'te korku dolu anlar! Beyza bir anda yere yığılıp kaldı
09:41 Dünya otomotiv devi fabrikasını satıyor Dünya otomotiv devi fabrikasını satıyor
09:33 Akaryakıta bu kez indirim bekleniyor Akaryakıta bu kez indirim bekleniyor
09:24 Lojmanda ölü bulunan Yeşim’in annesi, “intihar“ iddialarına bir kez daha isyan etti Lojmanda ölü bulunan Yeşim'in annesi, "intihar" iddialarına bir kez daha isyan etti
09:22 Kimisi denemedi kimisi fiyatına bile bakmadı, ucuz kıyafet izdihamı yaşandı Kimisi denemedi kimisi fiyatına bile bakmadı, ucuz kıyafet izdihamı yaşandı
09:22 Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü
09:16 Yeşilçam’ın ’Sezercik’i boşandı, mahkemede ’kısırlık’ gerginliği çıktı Yeşilçam'ın 'Sezercik'i boşandı, mahkemede 'kısırlık' gerginliği çıktı
08:56 Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor
08:35 Meteoroloji sadece bir ili uyardı Meteoroloji sadece bir ili uyardı
08:33 Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS’ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024 Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS'ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 00:27:31. #1.12#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de Kariyer ve İstihdam Fuarı Düzenleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.