Arnavutköy\'de Kariyer ve İstihdam Fuarı Düzenleniyor

Ekonomi

Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenecek fuarla, iş arayan vatandaşlar ile iş verenler bir araya gelecek. 5-8 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek kariyer ve istihdam fuarına 100 firmanın katılması bekleniyor.

Arnavutköy Belediyesi tarafından gençlerin ve iş arayan vatandaşların kariyer hedeflerini desteklemek ve istihdam imkanlarını artırmak amacıyla 5-8 Aralık tarihleri arasında kariyer ve istihdam fuarı düzenlenecek.

Nuri Pakdil Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan fuar, 40 farklı sektörü temsilen 100'e yakın firmayı bir araya gelecek. Katılımcılar, firmalarla birebir görüşme fırsatı yakalarken, sektörel trendler ve istihdam fırsatları hakkında bilgi edinebilecek.

Kariyer ve İstihdam Fuarı, iş dünyasına adım atmak isteyenler için toplu iş görüşmeleri, uzman söyleşileri ve uygulamalı atölyeler gibi etkinlikler sunuyor. Bu etkinlikler, katılımcılara profesyonel gelişim fırsatları sağlayarak bilgi ve deneyim kazanmalarına imkan tanıyacak.

Arnavutköy Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirecek bu fuar, gençlerin kariyer yolculuklarına rehberlik etmeyi, iş arayanların ise doğru iş fırsatlarına ulaşmasını sağlamayı hedefliyor. - İSTANBUL