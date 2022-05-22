Arpa hasadı başladı, edeler at ve eşekleriyle yem sırasına girdi

Adana'nın bereketli topraklarında çiftçilerin arpa hasadı başladı. Arpa hasadında çiftçi bu yıl kuraklık nedeniyle verim düşüşü yaşarken, yörede 'edeler' olarak bilinen vatandaşlar ise çocukları ile hayvanları için tarlada yem peşine düştü.

Kozan ilçesinde yaklaşık 32 bin dekar araziye 11 bin 500 ton ekilen arpada çiftçilerin hasat mesaisi başladı. Çiftçiler bu yıl yağmurların geç yağması yüzünden verim düşüklüğü yaşadığını söyledi.

Çiftçiler arpa hasadında mesai yaparken, edelerin at arabaları, eşek üstünde çocukları ile tarlada havanlarına yem için sıra beklemesi ise ilginç görüntüler oluşturdu. Onlarca vatandaş, atları ve eşekleri ile tarlaya girerek hayvanlarına yem almak için mücadele etti. Üreticiler 'hasadın zekatı' diyerek yem bekleyen edelere arpa verdi.

Bu yıl verimin geçen yıldan daha düşük olduğunu kaydeden üretici Remzi Erdoğan, "Bugün ilk arpa hasadımızı gerçekleştirdik. 33 dönüm arazide hasat yaptık 16 dönüm daha biçeceğiz. Bu yıl arpa kilosu 4,75 kuruş diyorlar. Henüz açıklanmadı. Ben hayvanlarıma yem olarak kullanıyorum" dedi.

Arpa hasadı yapan Mithat Yaşarcan ise 50 dönüm arazide hasat yaptığını belirterek, "Bu yıl üzgünüz, girdiler yüksek üstüne kuraklıkla birlikte verim düşüklüğü var. Ben hayvancılıkta kullanıyorum fazlasını veriyorum. Tüccara borcum var onu vereceğim" diye konuştu. - ADANA