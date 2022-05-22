Arpa hasadı başladı, edeler at ve eşekleriyle yem sırasına girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Arpa hasadı başladı, edeler at ve eşekleriyle yem sırasına girdi

22.05.2022 14:27
Arpa hasadı başladı, edeler at ve eşekleriyle yem sırasına girdi

Adana'nın bereketli topraklarında çiftçilerin arpa hasadı başladı.

Adana'nın bereketli topraklarında çiftçilerin arpa hasadı başladı. Arpa hasadında çiftçi bu yıl kuraklık nedeniyle verim düşüşü yaşarken, yörede 'edeler' olarak bilinen vatandaşlar ise çocukları ile hayvanları için tarlada yem peşine düştü.

Kozan ilçesinde yaklaşık 32 bin dekar araziye 11 bin 500 ton ekilen arpada çiftçilerin hasat mesaisi başladı. Çiftçiler bu yıl yağmurların geç yağması yüzünden verim düşüklüğü yaşadığını söyledi.

Çiftçiler arpa hasadında mesai yaparken, edelerin at arabaları, eşek üstünde çocukları ile tarlada havanlarına yem için sıra beklemesi ise ilginç görüntüler oluşturdu. Onlarca vatandaş, atları ve eşekleri ile tarlaya girerek hayvanlarına yem almak için mücadele etti. Üreticiler 'hasadın zekatı' diyerek yem bekleyen edelere arpa verdi.

Bu yıl verimin geçen yıldan daha düşük olduğunu kaydeden üretici Remzi Erdoğan, "Bugün ilk arpa hasadımızı gerçekleştirdik. 33 dönüm arazide hasat yaptık 16 dönüm daha biçeceğiz. Bu yıl arpa kilosu 4,75 kuruş diyorlar. Henüz açıklanmadı. Ben hayvanlarıma yem olarak kullanıyorum" dedi.

Arpa hasadı yapan Mithat Yaşarcan ise 50 dönüm arazide hasat yaptığını belirterek, "Bu yıl üzgünüz, girdiler yüksek üstüne kuraklıkla birlikte verim düşüklüğü var. Ben hayvancılıkta kullanıyorum fazlasını veriyorum. Tüccara borcum var onu vereceğim" diye konuştu. - ADANA

Arpa hasadı başladı, edeler at ve eşekleriyle yem sırasına girdi
Arpa hasadı başladı, edeler at ve eşekleriyle yem sırasına girdi
Arpa hasadı başladı, edeler at ve eşekleriyle yem sırasına girdi
Arpa hasadı başladı, edeler at ve eşekleriyle yem sırasına girdi
YORUMLAR
500
Çin'in Güneyinde Çin Kirazı Hasadı Başladı Çin'in Güneyinde Çin Kirazı Hasadı Başladı
Kaynak: İHA

Çiftçi, Hasat, Adana, Arpa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Arpa hasadı başladı, edeler at ve eşekleriyle yem sırasına girdi - Son Dakika


Son Dakika
14:12 Abdülhamid'in torunu Meral Akşener hakkında konuştu: Biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz
14:06 Simge Sağın sahnede yine çok cesur! Ceket ve sütyenle şarkılarını söyledi
13:36 ABD Büyükelçiliği, CHP mitingiyle ilgili Türkiye'de bulunan vatandaşlarını uyardı, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet'ten misilleme geldi
13:13 63 yaşındaki seyyar satıcı, kredi talebi onaylanmayınca yaşamına son verdi
13:05 "Aldatıldığınızı ilk nasıl anladınız?" sorusuna bir kadının verdiği yanıt sosyal medyada viral oldu
12:48 AK Parti'nin programından dönen öğrencileri taşıyan aracın kaza yapması sonucu 3 öğrenci yaşamını yitirmişti! Kazanın nedeni belli oldu
12:42 Dünya yeni bir virüs ile savaşıyor! Peki, maymun çiçeği virüsünün belirtileri neler?
12:36 Masterchef yarışmasında performansıyla beğenilen Sefa Okyay Kılıç Mansur Yavaş'ın da dikkatini çekti! Artık Ankara Büyükşehir Belediyesi ile çalışacak
11:52 Tuğba Ekinci'den iddialı kareler: Havluyla poz verdi
11:32 Sağlık Bakanlığı maymun çiçeği virüsü hakkında açıklama yaptı: Ülkemizde bugüne kadar herhangi bir vaka görülmemiştir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 14:35:38. #1.13#
SON DAKİKA: Arpa hasadı başladı, edeler at ve eşekleriyle yem sırasına girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement