Artan maliyetler nedeniyle inekler satılınca tereyağı üretimi zora girdi

Tereyağı ile meşhur Trabzon'un Tonya ilçesinde artan maliyetler nedeniyle çok sayıda süt üreticisi ineklerini satmak zorunda kaldı. Bu süt fabrikalarını olumsuz etkiledi.

Hayvancılık sektörü, yem ve kepek fiyatlarının artması nedeniyle zor günler yaşıyor. Tereyağı ile ünlü Trabzon'da özellikle Tonya gibi kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlar yem ve kepek fiyatlarındaki artış nedeniyle ineklerini satmak zorunda kalırken, fabrikalar süt bulmakta zorlanıyor. Süt ürünlerine gelen zamların ardından çoğu vatandaş Trabzon'un Tonya ilçesinin adı kullanılarak değişik illerde üretilen tereyağlarını marketlerde fiyatlarının ucuz olması nedeniyle rağbet gösterirken, Tonya Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Tekin Baki ise fiyatı ucuz olan tereyağlarının içinden patates çıkabileceğine dikkat çekti.

Yem ve kepek fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşların inek bakmakta zorlandığını dile getiren Baki, "Kendi bölgem açısından konuşursam bu coğrafyaya insanlar ayak bastığı günden itibaren hayvancılıkla uğraşmaktadır. Onlar için bir zorunluluktu. Bugün geldiğimiz noktada gelişen şartlar gelişen imkanlar vatandaşların şehirlere göç etmesi nedeniyle eskiye nazaran bugün sütün de azalması kaçınılmaz hale getirdi. Ama fakat şöyle söyleyelim son zamanlarda girdi fiyatlarının artışı ile beraber köyünde yaşayan insanlar sütunu satıp tereyağını satıp geçimini sağlamak isteyenler bu girdi fiyatlarından dolayı artık inek bakamaz duruma gelmiştir. 3 yıl önce 1 çuval yem 80 liraydı bugün 300 bandında. Bunun da artacağını söylüyorlar. Kepek 30 liraydı bugün 200 lira yani siz tahmin edebilirsiniz burada fiyatların nasıl arttığını şimdi üreticiyi de ayakta tutabilmeniz için ne yapmamız gerekiyor aldığımız sütü işleyeceğiz ve onlara destek olabilmek adına bizde ürünümüze zam uygulamak zorunda kalacağız. Bu durumda ne yapıyoruz tereyağı 3 yıl önce 35 lirayken bugün 150 liraya çıkıyor tabi birde alım gücümüz var vatandaşın alım gücünü göz önünde bulundurmak gerekiyor" dedi.

70-80 TL'ye satılan tereyağlarına dikkat

Reyonlarda 70-80 TL'ye satılan tereyağlarının patates çıkabileceğini ifade eden Baki, "70-80 TL'ye satılan tereyağları var. Mümkünatı yok. Olursa da içinde patates çıkar. Satanları görüyoruz ne yediklerini bilmiyorlar yani artık bunu insanlar yiyince diyorlar mı ki bilmiyorum evlerinde biz ne aldık mı diyorlar yoksa çok mu lezzetli diyorlar onları kendi muhasebesini kendileri yapsın. Ama şimdi şöyle söyleyelim 5 yağlı 1 sütten 100 kilo süt diyelim bundan 5 kilo yağ elde edebilirsiniz şimdi bugün yeni zamlarla beraber 15 Mayıs'tan en sonra gelen fiyatlarla 7,5 liraya çıkıyor hatta daha 7,5-8 arası oynuyor. Şimdi 100 kiloya 800 lira para veriyorsun şimdi 5 kilo yağ elde ediyorsun 800 lira bir maliyeti var ve 5 kiloda yağın var kaça satman gerekir buradan hesaplayabilirsiniz. Artan sütü de kullanıyorsun ama ne kadarını en azından kara geçirebilirsin sonuçta sütün her şeyini kullanamayabilirsiniz. Sütun durumuna göre değişiyor. Bu yüzden yani o fiyatlar imkanı yok sütun kaymağı dediğimiz şeyi alsam bile 60-70'e zor geliyor. Yani daha fazla maliyeti mevcut. Bu durumda vatandaşlarımıza şunu söyleyelim kendileri dışarıdan hani evlerine süt isteyenler oluyor şehirlerde yaşayan insanlar oradan litresini hesaplasınlar var zaten yağın maliyetini de az çok kendileri evlerinde yaptığı zaman vatandaşlarımız artık buna da yönelmeye başladı. Bu da sevindirici aslında insanların kendisinin üretmesi gayet güzel. Üretemeyenler içinde şunu söyleyebiliriz düşük fiyat görürseler uzak dursunlar çünkü bu sağlık sağlığın şakası olmaz yediğiniz şeyler sizin içerisinde biyolojik olarak birikim yapar yarın öbürgün sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz" şeklinde konuştu.

"Devletten yardım istiyoruz"

Trabzon'un Tonya ilçesinde yaşayan Ayşe Günaydın, eskiden 7-8 tane inek baktığını belirterek, "Şimdi bir tane buzağım var. Bakamıyoruz. Artık kimse inek bakmıyor. Bende yaşlılık halimle bakmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Devletten yardım istediklerini söyleyen Esma Günaydın ise, "Eskiden daha iyiydi. Süt sattığımız zaman evimizin ihtiyacını alırdık. İnekler için yem ve kepek alırdım. İhtiyaçlarımızı görürdük ama şimdi bakıyoruz hiçbir şey yok. Eskiden 10 tane ineğim vardı. Artan maliyetlerden dolayı inek bakamaz hale geldik. Fiyatlar çok pahalı. 400 lira bir yem. 200 lira kepek onları alamadığımız için inek bakamıyoruz. Devletten yardım istiyoruz. Biz ineğe bakalım vatandaşlara süt ve tereyağ verelim. Fiyatlar artamaya devam ederse mecburen inekleri satıp ahırların kapısını kapatacağız" şeklinde konuştu. - TRABZON