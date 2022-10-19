Artvin haberleri | Artvin'de 1 ilçe, 7 mahalle ve 280 hektar tarım arazisi taşkınlardan korunacak - Son Dakika
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Artvin haberleri | Artvin'de 1 ilçe, 7 mahalle ve 280 hektar tarım arazisi taşkınlardan korunacak

19.10.2022 13:26
Artvin haberleri | Artvin'de 1 ilçe, 7 mahalle ve 280 hektar tarım arazisi taşkınlardan korunacak

Gelen Artvin haberine göre Artvin'in Arhavi ilçesinde 22 Temmuz 2021'de şiddetli yağış sonrası taşarak sel felaketinin yaşanmasına sebep olan Kabisre Deresi ve yan kollarında taşkın kontrolü çalışmaları devam ediyor.

Artvin'in Arhavi ilçesinde 22 Temmuz 2021'de şiddetli yağış sonrası taşarak sel felaketinin yaşanmasına sebep olan Kabisre Deresi ve yan kollarında taşkın kontrolü çalışmaları devam ediyor.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı içilebilir su ulaştırmak, yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm imkanlarla çalışıldığı ve sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıldığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Artvin ve ilçelerinde son dönemde yapılan taşkın kontrolü tesisleri sayesinde yerleşim yerleri ve tarım arazilerinin olası taşkınlardan korunduğunu ifade etti.

Arhavi ilçesi Kabisre Deresi ve yan kollarında devam eden inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla ilçede taşkın riskinin önemli ölçüde azalacağına dikkati çeken Akca, iş kapsamında Kabisre Deresi sağ sahilinde ilk kademe 1000 metrelik taşkın koruma duvarının tamamlandığını belirtti.

Akca, şunları kaydetti:

"Sol sahilinde ise kazı ve elektrik, Telekom hatları deplasesi yapılmış ve 700 metre temel beton imalatı tamamlanmıştır. Beton elevasyon duvarlarına başlanmıştır ve 175 metre elevasyon tamamlanmıştır. Kabisre Deresi ve yan kolları inşaatının tamamlanması ile 1 ilçe, 7 mahalle ve 280 hektar tarım arazisi taşkınlardan korunacaktır."

Öte yandan taşkın koruma amaçlı yapıman tesisin fiziksel gerçekleşmesinin yüzde 50 seviyesinde olduğu bildirildi.

Kaynak: AA
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Arhavi, Artvin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Artvin haberleri | Artvin'de 1 ilçe, 7 mahalle ve 280 hektar tarım arazisi taşkınlardan korunacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin haberleri | Artvin'de 1 ilçe, 7 mahalle ve 280 hektar tarım arazisi taşkınlardan korunacak - Son Dakika
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