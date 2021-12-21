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Arya, bünyesine 3 işletme daha kattı - Son Dakika

Arya, bünyesine 3 işletme daha kattı

21.12.2021 09:17
Arya, bünyesine 3 işletme daha kattı

Kuşadası Belediyesi, uyguladığı mali disiplin programı ile 16 milyon TL borçla devraldığı Arya AŞ'yi yeni yatırımlar yapacak düzeye getirdi.

Kuşadası Belediyesi, uyguladığı mali disiplin programı ile 16 milyon TL borçla devraldığı Arya AŞ'yi yeni yatırımlar yapacak düzeye getirdi. 2021 turizm sezonunu bütünüyle yenilenmiş, modern ve şık turistik işletmelerle karşılayan Arya AŞ, açtığı yeni 3 işletme ile de kente kalite kattı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından yeniden yapılandırılan Arya AŞ, uygulanan mali disiplin ile istikrarlı ve profesyonel bir yapıya kavuşturuldu. Pandemiye rağmen yeni borçlanma içerisine girmeyen Arya AŞ yönetimi, şirketin bankalara olan 3 milyon 61 bin TL'lik borcunu yapılandırarak 2 milyon 581 bin 338 TL'sini ödedi. Kalan 479 bin 662 TL'lik yapılandırılmış kredi borcu ise 2022 yılının Temmuz ayında tamamlanacak. Şirketin yapılandırılmış 1 milyon 600 bin TL'lik vergi borcunun ise 1 milyon 300 bin TL'lik kısmının ödemesi tamamlandı. Kalan 300 bin TL'lik borç, yapılandırılmış SGK borçları ile birlikte günü gününe ödeniyor. Geçmiş dönemden kalan tazminat ve maaş alacaklarının tamamını ödeyen Arya AŞ yönetimi, piyasaya olan cari borçları da ödeyerek şirketin prestijini arttırmayı başardı.

Elde ettiği finansal başarıyı yeni yatırımlarla taçlandıran Arya AŞ. 2021 turizm sezonu öncesinde Gazibeğendi, Sahil Çay Bahçesi, Güvercinli Park, Ada Balık Güvercinada tesislerinin elektrik, su ve kanalizasyon alt yapıları ile mutfak, depo ve oturma alanlarını bütünüyle yenileyerek dekorasyon çalışması ile modern ve estetik bir görünüme kavuşturdu. Yenilenen tesislerin yanı sıra yeni açtığı Adacamping, Gazibeğendi Seyirlik Bira Bahçesi ve Güzelçamlı Ada Cafe ile de ürün ve hizmet çeşitliliğini arttırdı. Mevcut işletmelerine ek olarak Milli Emlak'tan kiraladığı plajlarda da Mavi Bayrak kuralları gereğince temizlik, hijyen, bakım ve güvenlik hizmeti verilerek ziyaretçilere Kuşadası'na yakışır kalitede bir hizmet sunuldu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Arya AŞ'nin kısa süre içerisinde önemli bir finansal başarıya imza attığını belirterek "Belediyemizin öz iştiraklerinden Arya AŞ'yi profesyonel bir anlayış ve bakış açısı ile yeniden yapılandırarak kısa süre içerisinde mali durumunu düzeltmeyi başardık. Yenilenen işletmelerimiz, yeni yatırımlarımız ve hizmet sektöründe çalışmanın gereklerini yerine getirebilecek nitelik, donanım ve liyakata sahip personelimiz sayesinde 2021 turizm sezonunda hem hemşehrilerimize hem de kentimizi ziyaret eden konuklarımıza en iyi şekilde hizmet sunduk. Tüm Arya AŞ. yönetimine ve çalışanlarına emekleri için teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Arya, bünyesine 3 işletme daha kattı
Arya, bünyesine 3 işletme daha kattı
Arya, bünyesine 3 işletme daha kattı
Arya, bünyesine 3 işletme daha kattı
Arya, bünyesine 3 işletme daha kattı
Arya, bünyesine 3 işletme daha kattı

Kuşadası Belediyesi, Türk Lirası, Kuşadası, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Arya, bünyesine 3 işletme daha kattı - Son Dakika Ekonomi


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