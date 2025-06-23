ASELSAN BİST Sürdürülebilirlik Endeksi\'nde Birinci Sıra

ASELSAN, değerlendirildiği tüm alanlardan A+ not alarak Borsa İstanbul (BİST) tarafından yönetilen ve sürdürülebilirlik kriterlerini en iyi şekilde karşılayan şirketlerin yer aldığı BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksine birinci sıradan girdiğini duyurdu.

ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol, "Tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilirliği öncelikli değer olarak görüyor, iş yapış biçimimizin odak noktasına alıyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı sadece kendi faaliyetlerimize sağladığımız katkı ile sınırlı görmüyor, üstlendiğimiz liderlik vasfımız ile değer zincirimizde de farkındalık oluşturarak, hedeflerimize doğru yol aldığımız bir gelişim süreci olarak değerlendiriyoruz." dedi.

ASELSAN CEO'su Akyol, sürdürülebilirliğin stratejik önceliklerinden biri olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarımızda kilit önem taşıyan ve 2021 yılında aldığımız 2050 yılı net sıfır emisyon hedefimiz çerçevesinde, yol haritamızı oluşturduk. Çevreye ve insana değer odaklı sürdürülebilirlik anlayışımız ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için operasyonlarımızda ve stratejimizde bütüncül sürdürülebilirlik yaklaşımımızı ön planda tutuyoruz. 2021 yılından bu yana sürdürülebilirliği kurumsal düzeyde değerlendiriyor, risk ve fırsat analizimiz ile stratejimizi belirliyoruz. Sürdürülebilirliği üst yönetim seviyesinde ele alıyor, bugünümüzü analiz edip geleceğimizi planlarken, entegre bir strateji kullanıyoruz. ASELSAN'ın gösterdiği performans ile BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksine dahil olmasından gurur duyuyoruz."

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Kurumsal Sürdürülebilirlik, şirketlerde uzun vadeli değer yaratmak amacıyla, ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile birlikte şirket faaliyetlerine ve karar mekanizmalarına uyarlanması ve bu konulardan kaynaklanabilecek risklerin yönetilmesidir.

"BİST Sürdürülebilirlik Endeksi, Borsaların çevresel, sosyal, kurumsal yönetim konularındaki risklerine ilişkin politika oluşturmaları sürecinde şirketlere yol gösteren ve şirketlerin sürdürülebilirlik politikalarına ilişkin bilgiyi de sorumlu yatırımcılara ileten bir platform olarak 4 Kasım 2014 tarihinden bu yana hesaplanıyor.

"Sürdürülebilirlik endeksleri, şirketlerin küresel ısınma, doğal kaynakların tükenmesi, su kaynaklarının azalması, sağlık, güvenlik, istihdam gibi konulara nasıl yaklaştıklarını ortaya koyarak yaptıkları faaliyetlerin ve aldıkları kararların bağımsız bir gözle değerlendirilmesini sağlıyor. ASELSAN, BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksine dahil olmak için değerlendirildiği Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) alanlarında en iyi sonuçları aldı.

"BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi ile sürdürülebilirlik performansı yüksek ve aynı zamanda büyük ve likit şirketlerden oluşan bir endeks oluşturulması hedeflendi. BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksinde yer alacak paylar; Genel Sürdürülebilirlik Notu 70 veya üzerinde, her bir ana başlık notu 60 veya üzerinde, kategori notlarından en az sekizi 50 veya üzerinde olan şirketlerin payları arasından işlem hacmi ve piyasa değeri en yüksek 25 pay seçilerek belirlenmektedir."