ASELSAN'dan 75 Milyon Dolarlık İhracat

ASELSAN, uluslararası müşterileriyle 75 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN, uluslararası müşterileri ile radar ve güdümlü mühimmat sistemlerinin satışına ilişkin toplam tutarı 75 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır." ifadesine yer verildi.