Aselsan'dan 780 Milyon Euro'luk Savunma Sözleşmesi

Aselsan ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 780 milyon euro tutarında sözleşme imzalandı.

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 780 milyon Euro tutarında sözleşme imzalandı

Projeyle ilgili teslimatlar 2028 ile 2032 yılları arasında gerçekleştirilecek. - ANKARA