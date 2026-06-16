Aselsan ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 780 milyon euro tutarında sözleşme imzalandı.
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.
ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 780 milyon Euro tutarında sözleşme imzalandı
Projeyle ilgili teslimatlar 2028 ile 2032 yılları arasında gerçekleştirilecek. - ANKARA
Son Dakika › Ekonomi › Aselsan'dan 780 Milyon Euro'luk Savunma Sözleşmesi - Son Dakika
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