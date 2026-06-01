ASELSAN\'dan 845 Milyon Dolar Sözleşme

01.06.2026 12:21
ASELSAN, SSB ile 845 milyon dolarlık güvenli haberleşme ve uydu sistemleri sözleşmeleri imzaladı.

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında kamu güvenliği haberleşme sistemleri ile uydu ve uzay sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 845 milyon dolar tutarında sözleşmeler imzalandı. Sözleşmeler kapsamında teslimatların 2026 yılından itibaren gerçekleştirileceği bildirildi.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Savunma Sanayii Başkanlığı ile kamu güvenliği haberleşme ihtiyaçları ile uydu ve uzay sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 845 milyon dolar değerinde sözleşmeler imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, mevcut küresel çatışma ortamında daha da önem kazanan güvenli haberleşme altyapısının güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen sözleşmeler kapsamında teslimatların 2026 yılından itibaren başlayacağı belirtildi.

Milli haberleşme altyapısına katkı sağlayacak

Türk Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması amacıyla 1975 yılında kurulan ASELSAN'ın, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği telsizler, kriptolu haberleşme sistemleri, taktik saha iletişim çözümleri, uydu ve uzay tabanlı haberleşme projeleri ile kritik altyapılara yönelik güvenli ağ mimarileriyle alandaki faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

ÇELİKKUBBE'nin omurgasını oluşturacak

ASELSAN'ın haberleşme teknolojilerindeki birikiminin, Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi ÇELİKKUBBE mimarisinin de temel unsurlarından biri olacağı belirtilirken, geliştirilen haberleşme teknolojilerinin sistem bünyesindeki tüm unsurlar arasında anlık ve kesintisiz iletişim sağlayacağı ifade edildi.

Yeni nesil teknolojilerde çalışmalar sürüyor

Şirketin ayrıca alçak yörünge (LEO) haberleşme uyduları, askeri 5G haberleşme çözümleri, 6G haberleşme teknolojileri ve kuantum bilgi teknolojileri gibi geleceğin kritik teknolojileri üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. - ANKARA

